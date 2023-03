Hyökkääjän sotilaat taistelevat verryttelyasuissa

Virolainen Postimees -lehti on vieraillut Bahmutin rintamalla, jossa käydään parhaillaan kiivaita taisteluja.

Kenttäsairaalassa on kiire, kun haavoittuneita ukrainalaisia sotilaita tuodaan jatkuvasti sisälle. Serhi Spõška työskentelee taistelujen keskellä lääkintäasemalla, johon haavoittuneet tuodaan ensimmäisenä. Asemaa kutsutaan vakautuspisteeksi.

– Tehtävämme on vakauttaa haavoittuneiden tila, jotta heidät voidaan kuljettaa sairaalaan, hän kertoo Postimees -lehdelle.

– Se tarkoittaa sitä, että pitää pysäyttää verenvuoto ja tehdä ratkaisuja, jotka voivat estää verenhukan. Heille tehdään verensiirrot ja leikkaukset seuraavassa vaiheessa sairaalassa.

Haastatteluhetkellä lääkintäasemalle tuodaan sotilaita, jotka ovat saaneet osumia kranaatin sirpaleista.

Tavoitteena on, että haavoittunut sotilas kuljetetaan lääkärien hoidettavaksi tunnin sisällä. Näin ei Spõškan mukaan yleensä tapahdu, koska taistelujen keskeltä on vaikea saada haavoittuneita siirrettyä.

– Todellisuudessa voi kestää tunteja ennen kuin haavoittuneet tuodaan tänne, lääkäri kertoo.

Venäläisten kerrotaan tulittavan tykistöllä ja kranaatinheittimillä myös lääkintähenkilöstöstä koostuvia evakuointiryhmiä. Viime viikolla Bahmutissa menehtyi nuori naislääkäri, joka oli evakuoimassa haavoittuneita sotilaita. Ukrainalaisen sotilaan mukaan Bahmutissa käydään rajua kaupunkitaistelua. – Olemme koko ajan lähikontaktissa örkkeihin, hän kertoo Postimees -lehdellä ja viittaa nimityksellä venäläisiin sotilaisiin. – Tulenvaihtoa on 50-100 metrin etäisyydellä. Olemme olleet myös 20-30 metrin päässä toisistamme. Taisteluja käydään talo talolta, ja jopa talojen sisällä on käyty taisteluja eri huoneista. Örkit ja me olemme sisällä samassa talossa.

Hänen yksikkönsä lähetettiin Bahmutiin talvella. Sitä ennen ryhmä tarkastuspisteillä kaukana rintamasta.

– Olimme käytännössä vartijoita, nyt pääsimme suoraan lihamyllyyn. Ensimmäisen kolmen päivän aikana komppaniastamme ei jäänyt käytännössä ketään jäljelle, sotilas kertoo verisistä taisteluista.

– Meillä ei yksinkertaisesti ollut kokemusta tällaisista taisteluista.

Tappiot masentavat ukrainalaisia sotilaita.

– Monet eivät ymmärrä, miksi olemme edelleen Bahmutissa. En ymmärrä, mitä odotamme. Toivon, että huipulla olevat tietävät, mitä he tekevät, hän viittaa armeijan johtoon.

Myönteisenä sotilas pitää sitä, että venäläisten tappiot ovat vieläkin rajummat.

– Ensinnäkin he lähettävät vankeja. He tulevat verryttelyasuissa ilman luotiliivejä, jotkut jopa ilman automaattiaseita. Heidän tehtävänsä on siirtää mahdollisimman paljon panssarintorjunta-aseita, kranaatinheittimiä ja kranaatteja tiettyyn paikkaan, hän kertoo.

– Kutsumme heitä kameleiksi. Suurin osa heistä tietysti kuolee. Heidän jälkeensä tulevat koulutetut hyökkäysryhmän jäsenet.

– He eivät edes vie pois kuolleita. Olen nähnyt, kuinka he yksinkertaisesti heittävät ruumiit johonkin taloon ja sytyttävät sen jälkeen talon tuleen kuolleiden kera.