Kiovan kauppakorkeakoulun pakotetyöryhmän julkaisemasta raportista selviää, että päivittäin ukrainalaisia surmaavat ja terrorisoivat Venäjän Shahed-136/13- ja Lancet-lennokit koostuvat pääasiassa länsimaisista osista.

Venäjän lennokeissa on 176 ulkomaista osaa, joista 120 eli 70 prosenttia 0n amerikkalaisia. Pakotteissa mukana olevan Japanin osia on 15 eli noin 9 prosenttia. Loput jakaantuvat Sveitsin, Taiwanin, Kiinan, Alankomaiden ja muiden kesken. Venäjän-vastaisissa pakotteissa olevien maiden osuus on 91 prosenttia.

Kyse on keskeisistä osista, kuten suorittimista, jännitteensäätimistä ja navigointimoduuleista. Näiden osien suurimmat tuottajat ovat Texas Instruments, Analog Devices, STMicroelectronics, Microchip Technology Inc. ja Hemisphere GNSS, joista kaikki ovat amerikkalaisia lukuun ottamatta ranskalais-italialaista STMMicroelectronicsia.

Kiovan kauppakorkeakoulun rehtori Tymofiy Mylovanov huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että ”pakotteista huolimatta näiden avainkomponenttien osuus on noussut 19 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisen viiden kuukauden aikana”.

– Kiina, Turkki ja Arabiemiraatit ovat keskeisimmät välittäjät Kiinan toimittaessa 67 prosenttia näistä komponenteista. Venäjä käyttää monimutkaisia taktiikoita pakotteiden kiertämiseen, kuten laittomia verkostoja, päivän toimivia peiteyrityksiä ja näennäisvälittäjiä.

Lisäksi pakotteiden kiertämistä monimutkaistavat offshore-tuotanto ja sääntöjen noudattamisen riittämättömät seurantajärjestelmät.

Mylovanov ehdottaakin, että pakotterintaman tulisi yhdenmukaistaa pakotteensa.

– Tulisi omaksua keskitetty lähestymistapa listoihin, joilla on mainittu pakotteiden alla olevat tahot, henkilöt ja [sotilas- ja siviilikäyttöön sopivat] kaksikäyttötuotteet, sekä lisätä tiedonvälitystä liittolaisten kesken.

Lisäksi vientikontrollia tulisi tehostaa.

– Pakotteiden alaisten tuotteiden luokitusten lisäämistä perustuen [Maailman tullijärjestön kansainvälisen tavaroiden luokittelujärjestelmän] Harmonoidun järjestelmän (HS) nimikkeistön 6-numeroisiin koodeihin ja lisätä kaksikäyttötuotteiden valvontaa, ehdottaa Mylovanov.

Myös yritysten vaatimustenmukaisuus tai lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista eli ”compliancea” tulisi kehittää.

– Komponenttituottajien ja viranomaisten yhteistyötä tulisi lisätä ja laatia sekä selvä että velvoittava ohje [yritysten] sisäistä määräysten noudattamista varten.

Mylovanovin mukaan hallitusten tulisi myös tutkija tunnettuja yrityksiä, jotta ”nämä voisivat osoittaa sitoutumisensa pakotteiden noudattamiseen”. Samaten tulisi käyttää tehokkaammin jo olemassaolevia keinoja.

– Hyödyntää rahanpesun torjuntamekanismia (AML) ja finanssisektorin sääntelyä, jotta voitaisiin selvittää hämäriä omistusjärjestelyitä ja pakotteiden kiertämisen muuttuvia toimijoita.

