Hyökkääjän rynnäköt eivät pure, venäläiset pakotetaan tappovyöhykkeelle

Venäjän joukot suorittavat rutiininomaisesti jalkaväkihyökkäyksiä Ukrainan asemia vastaan pienissä 1–3 sotilaan ryhmissä ja käyttävät moottoripyöriä sekä mönkijöitä hyökkäyksiin panssaroitujen ajoneuvojen sijaan, kertoo Itä-Ukrainassa Kupjanskin suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin tiedottaja.

– Tiedottajan mukaan hyökkääjä jatkaa epäonnistuneita yrityksiä ylittää Oskil-joki, todetaan amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon tilannekatsauksessa.

Lymanin suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin tiedottaja puolestaan kertoo, että Venäjän joukot hyökkäävät Ukrainan asemia vastaan pienissä 2–3 sotilaan ryhmissä, usein ilman kypäriä.

– Erään ukrainalaisen sotilaan mukaan venäläiset käyttävät KAB-liitopommeja, valokuitudroneja ja paljon FPV-droneja hyökkäystensä rinnalla pyrkiessään etenemään tällä suunnalla, katsauksessa kerrotaan.

– Sotilas kertoi, että Venäjän joukot lähettävät kouluttamattomia sotilaita hyökkäyksiin kokeneempien sotilaiden rinnalla ja että venäläiset tekevät tällä hetkellä jalkaväkipainotteisia hyökkäyksiä, koska ukrainalaisten dronet ja miinat tuhoavat tehokkaasti hyökkääjän ajoneuvoja.

Ukraina on linnoittanut monin paikoin pitkällä rintamalinjalla yli kymmenen kilometriä syvän ”tappovyöhykkeen”, joka on kylvetty täyteen miinoja ja juoksuhautoja. Kaikkia lähestyviä venäläisjoukkoja vastaan lähetetään välittömästi suuri määrä räjähdelennokkeja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.