Hyökkääjän rynnäkköryhmä ajoi ansaan, dronet iskivät heti

Ukrainan maavoimien 63. mekanisoitu prikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), jolla moottoripyörillä liikkunut venäläinen rynnäkköryhmä pysäytettiin tiellä.

Ukrainalaiset torjuivat hyökkäyksen niin sanotuilla kavioansoilla, piikkilangalla, tykistöllä ja miinoilla.

Kavioansa on usean rautapiikin muodostama kimppu, jonka piikeistä aina yksi jää pystyyn. Niiden avulla vahingoitetaan ajoneuvojen renkaita.

FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee kommentoi X-palvelussa videota:

– (Venäläisten) sotilaiden hylättyä moottoripyöränsä (Ukrainan) FPV-räjähdedronet kohdistivat hyökkäyksensä ensin moottoripyöriin ja sitten jalkaväkeen.

Venäjän moottoripyöräryhmiä kutsutaan ”rynnäkköryhmiksi”, mutta niillä on suorien hyökkäysten lisäksi monia muita tehtäviä – kuten harhautustoimet, tiedustelu, soluttautuminen linjojen taakse, logistiikka ja suurempien operaatioiden tukeminen.

Moottoripyörät toimivat pääasiassa nopeina kuljetusvälineinä. Niillä kuljetetaan joukkoja kohteisiinsa sen sijaan, että niitä käytettäisiin puhtaasti taistelualustoina. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

