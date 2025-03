Hyökkääjän panssarin ylle ilmestyi erikoinen häkkyrä – tällainen on ”Bob Marley”

Venäläissotilaat ovat ryhtyneet suojaamaan panssarivaunujaan ukrainalaisten drooneilta teräskaapelihäkeillä, kertoo Ukrainan sotaa seuraava Wartranslated-sivusto viestipalvelu X:ssä.

Video teräskaapeleiden peittämästä panssarista julkaistiin alun perin sotabloggari Supernova Plusin Telegram-kanavalla.

Videolla näkyy, miten panssarivaunun tykkitornin sivut on peitetty paksuilla teräskaapeleilla. Kaapelit näyttävät roikkuvan tykkitornin yläosan päällä olevasta ritilästä, joka taas on kiinnitetty palkeilla itse tykkitorniin.

Mies, jonka ääni kuuluu videolla, kutsuu viritelmää ”Bob Marleyksi”.

– Tämän nimi on Bob Marley. Mister Bob. Jotain sellaista, mies sanoo.

Bob Marley oli jamaikalainen rastafari-liikkeen edustaja ja yksi maailman tunnetuimpia reggaeartisteja. Lempinimi saattaakin viitata siihen, että teräskaapelit muistuttavat etäisesti rastatukkaa.

Venäläissotilaiden rakentama panssarisuoja ei ole ensimmäinen laatuaan. Venäläiset ovat jo pitkään valmistaneet panssarivaunujensa ympärille rakennelmia suojautuakseen drooneilta. Aiemmin viritelmät ovat koostuneet ritilöistä, mutta niiden metalliosat ovat paikoin osoittautuneet liian ohuiksi ja heikoiksi droonien pysäyttämiseen.

Sosiaalisessa mediassa venäläisten viritelmä on herättänyt runsaasti huvitusta.

– Tämän tarkoitus on estää [miehistön] pakeneminen, veisteli yksi kommentoija Telegramissa.

– Tämä Bob Marley on itse asiassa (Neuvostoliiton entinen johtaja) Leonid Brezhnev, ainakin ”kulmakarvoista” päätellen, naureskeli toinen.

In an attempt to protect their equipment from Ukrainian drone attacks, Russians are upgrading their anti-drone "grill" technology, as the thin netting proved ineffective. So, they decided to shield the turret with steel cables. pic.twitter.com/tcMVVkxruu

— WarTranslated (@wartranslated) March 30, 2025