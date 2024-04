Hyökkääjän lennokkiryhmä löytyi – HIMARS iskee videolla

Ukrainan ilmatiedusteluyksikkö Flying Skull on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), jonka kerrotaan näyttävän iskun venäläistä lennokkiryhmää vastaan rintamalla.

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee toteaa viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan joukot iskevät Orlan-tiedustelulennokkeja käyttävän ryhmän kimppuun todennäköisesti Himars-täsmäraketeilla.

Video näyttää, kuinka Flying Skull -yksikön lennokki havaitsee hyökkääjän ryhmän metsikössä ja tilaa iskun kohteeseen.

Yksikkö kertoo Telegramissa eliminoineensa vihollisen lennokkimiehistön.

Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeri Mykhailo Fedorov totesi hiljattain, että ”Ukrainan ja Venäjän välinen sota on teknologinen, ja se muuttui itse asiassa lennokkien sodaksi, joiden määrä vaikuttaa taistelukentän tilanteeseen”.

Hän sanoi, että Ukraina on ottamassa ensimmäistä tärkeää askelta tekoälyn soveltamisessa miehittämättömiin ilma-aluksiin.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat lisänneet massiivisesti myös räjähdelennokkien käyttöä rintamalla.

FPV-räjähdelennokit ohjataan kohteeseensa videolinkin välityksellä. Etulinjaan sijoitettujen sotilaiden määrää kerrotaan vähennetyn itsemurhalennokkien luoman uhkan vuoksi. Molemmat osapuolet pyrkivät välttämään tarpeetonta liikettä rintaman tuntumassa.

Video of a likely Ukrainian HIMARS strike on a Russian Orlan UAV team. 7/https://t.co/dpZRinq8wW pic.twitter.com/ovbWvWLAks

— Rob Lee (@RALee85) April 2, 2024