Tekoälylennokit voivat ilmestyä taistelukentälle ennen vuoden loppua

– Ukrainan ja Venäjän välinen sota on teknologinen, ja se muuttui itse asiassa lennokkien sodaksi, joiden määrä vaikuttaa taistelukentän tilanteeseen, totesi Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeri Mykhailo Fedorov haastattelussa saksalaiselle Die Welt-lehdelle Ukrinformin mukaan.

Hän sanoi, että Ukraina on ottamassa päätökseen ensimmäistä tärkeää askelta tekoälyn soveltamisessa miehittämättömiin ilma-aluksiin. Asia koskee sellaisten yritysten työn edistämistä, jotka kehittävät järjestelmiä, jotka pystyvät maalittamaan ja ohjaamaan lennokin kohteeseen.

– Nyt tämä tekniikka on testausvaiheessa. Teknologisesti en näe tässä mitään ongelmaa. Se voidaan ratkaista nopeasti. Seuraava askel on lennokkien välinen viestintä. Lennokit muodostavat parvia iskeäkseen vihollisen ajoneuvoihin. Mutta tämän tehtävän suorittamiseksi on ensin tehtävä välttämättömiä ratkaisuja, radiotaajuuksien suunnittelua, kohdeopastusta ja niin edelleen, Fedorov sanoi.

Hän toivoi, että prototyypit voisivat ilmestyä taistelukentälle vuoden loppuun mennessä, joskaan ei suurissa määrissä.

– Yleensä ottaen lennokit ovat jo osittain korvaamassa tykistöä. Viime vuoteen verrattuna Ukraina kymmenkertaisti pitkän kantaman lennokkien tuotannon. Useimpien käytössä olevien lennokkien kantama on 700–1 000 kilometriä. Mutta nyt on malleja, jotka voivat lentää yli tuhat kilometriä, Fedorov kertoi.

Hänen mukaansa Ukrainan suunnitelmissa on ylittää miljoonan erilaisen lennokin tuotanto tänä vuonna.

Lisäksi Fedorovin mukaan työ lennokeissa käytettävien elektronisten sodankäyntilaitteiden ja erikoisantennien kehittämiseksi on aktiivisesti käynnissä.

– Meidän täytyy rakentaa oma elektroninen sodankäyntijärjestelmämme ja vastustaa vihollisen elektronisia häirintäjärjestelmiä parantaaksemme lennokkiemme suorituskykyä. Tämä edellyttää valmistajille selkeitä teknisiä tehtäviä, jatkuvaa taistelukentällä tapahtuvan valvontaa ja nopeaa logistiikkaa. Teknologiasota kiihdyttää yleistä kehitystä ja vaatii nopeaa reagointia, ministeri sanoi.

Fedorov puhui myös Starlink-satelliittijärjestelmästä.

– Venäläiset alkoivat käyttää tätä järjestelmää, mutta se ei ole massailmiö, ja Ukrainan puoli löysi ratkaisun ongelmaan.

– Ukraina jatkaa Starlinkin käyttöä, ja venäläisillä se on rajallisessa käytössä. Kaikki tarvittavat päätökset on jo tehty. Näemme tuloksen lähitulevaisuudessa, Fedorov sanoi.

Hän totesi, että hän on tarvittaessa yhteydessä Elon Muskiin. Fedorovin mukaan ”tiimit toimivat tehokkaasti yhteistyössä operatiivisella tasolla, Starlinkin toimitukset ovat vakaat ja SpaceX vastaa nopeasti kaikkiin ongelmiin”.

Kysyttäessä, onko Musk Ukrainan puolella, Fedorov vastasi ”uskovansa niin”.

Fedorovin mukaan ”on aivan selvää, että taistelukentän tilanne ja tämän sodan lopputulos riippuvat teknologian kehityksestä”.