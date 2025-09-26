Hyökkääjän katkera viesti rintamalta: ”Kuin venäläistä rulettia”, ”täyttä kaaosta”

Itsenäinen venäläismedia Verstka haastatteli kymmeniä venäläissotilaista, jotka mobilisoitiin Ukrainan rintamalle kolme vuotta sitten. Suurin osa heistä on pakotettu solmimaan sopimus puolustusministeriön kanssa.

He ovat maanviljelijöitä, sähköasentajia, bussinkuljettajia, pelastustyöntekijöitä, poliiseja, opettajia ja myyjiä. Useimmat ilmaisevat katumusta ja haluttomuutta jatkaa sotimista.

Tatarigami-nimimerkillä sosiaalisessa mediassa kirjoittava ukrainalainen evp-upseeri on kerännyt X-tililleen haastateltujen kommentteja, jotka on listattu tähän:

– Täällä ei ole montaa patrioottia. Lähes kaikki haluavat vain kotiin.

– Kunpa voisin palata kolme vuotta taaksepäin ja repiä tuon kutsuntailmoituksen. Ottaisin mieluummin ehdollisen tuomion, eikä minun olisi tarvinnut viettää koko tätä aikaa taistellen ja kärsien. Jokainen päivä täällä on tuntunut elämäni haaskaamiselta.

– He näkevät meidät ”lihana”. Ikään kuin meillä ei olisi omia mielipiteitämme tai tunteitamme. Olemme vain kertakäyttöisiä kroppia, jotka on lähetetty tekemään työtä, eikä mitään muuta.

– Kun saimme kutsuntailmoituksen, he sanoivat, että viettäisimme kuusi kuukautta vartioimassa varastoja rajalla. Ja me olimme hölmöjä ja uskoimme sen. Kukaan meistä ei odottanut tämän kestävän vuosia.

– Tämä on kuin venäläistä rulettia. Ammutte vuorotellen. Ja joku on aina häviäjä.

– Kuka helvetti haluaa istua tässä v…n mudassa tietämättä kuinka kauan, nälkäisenä ja janoisena? Aseistettuna kuin joku heimolainen lannevaatteessa. Ja he (ukrainalaiset) yrittävät jatkuvasti tappaa meidät ”avaruusolentojen” teknologialla varustetuilla aseilla – Voi perhana, haluan vain päästä pois täältä.

– Tämä on aivan uudenlainen sota. Droonimiehistömme ja elektronisen sodankäynnin tiimimme kuolevat. Raajattomia kavereita ei voida edes evakuoida, ja monet ovat verenmyrkytyksen partaalla. Se on täyttä v…n kaaosta. Hemmetti sentään, olemme nähneet helvettiä ennenkin, mutta emme mitään tällaista.

– Haluan vain päästä kotiin hengissä. En ole patriootti, eikä minulla ole halua vallata Ukrainaa. Kolme vuotta on pyyhitty pois elämästäni, jäljellä on vain vihaa.

It’ll be like the Chechen war – said one mobilized soldier. Even if it ends, our leader will thank and leave. A new one will say: I never promised you anything. Back home they’ll say: We never sent you.

One of many remarks gathered by Verstka from mobilized Russians. 🧵Thread: — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 26, 2025