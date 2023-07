Hyökkääjän haamusotilaat lähetetään takaisin rintamalle jopa vatsa auki

Itsenäinen venäläisjulkaisu Verstka kertoo artikkelissaan, kuinka Ukrainaan sotimaan värvätyt venäläisvangit ovat muuttuneet ”haamusotilaiksi”. Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on nostanut artikkelin esiin tviittiketjussaan.

Vangeista täysin piittaamaton kohtelu näkyy erityisesti sairaanhoidossa. Verkkouutiset on kertonut aiemmin Shtorm-Z-yksiköiden ankeista oloista muun muassa tässä ja tässä.

– Vankeja värvätään palvelemaan Venäjän Shtorm-Z-rynnäkköyksiköissä, joissa he kohtaavat lääkärien ja sotilaskomentajien ”vastenmielisen asenteen”, heiltä evätään palkat ja haavoittumisesta maksettavat vakuutuskorvaukset ja lähetetään rintamalla ennen kuin haavat ovat parantuneet, tiivistää Owen.

Shtorm Z-taistelijat ovat haamusotilaita, koska he taistelevat Ukrainassa tuntemattomina. Heitä ei ole virallisesti puolustusministeriön kirjoissa. Ennen kaikkea puuttuu palkanmaksu ja juuri rahan takia moni vanki on suostunut sotilaaksi.

– Shtorm Z-värväysprosessi on hyvin samanlainen kuin Wagnerilla oli ennen sen lopettamista: vangit allekirjoittavat sopimuksen, saavat armahdustodistuksen ja saavat henkilöllisyystodistuksen. Toisin kuin Wagnerissa palkka maksetaan käteisen sijaan maksukortille, toteaa Owen.

Lisäksi värväyskriteerit eivät ole niin ankarat. Erästä 29-vuotiasta Aleksei Sokolovia (nimi muutettu) ei otettu Wagneriin kahden puuttuvan sormen takia. Tämä ei ollut ongelma Venäjän puolustusministerin värvääjälle, joka värväsi Aleksein ja 470 muuta vankia Permin vankileiriltä. Aleksei värväytyi puoleksitoista vuodeksi.

– He [värvääjät] sanoivat, ettemme päätyisi [Shtorm-]rynnäkköjoukkoihin, vaan seisoisimme vain juoksuhaudoissa ja puolustaisimme itseämme. Olemme ensin puoli vuotta vapaaehtoisia ja sitten konktranikkejä [sopimussotilaita] vuoden ajan.

Aleksei sanoo värväytymismotiivikseen mahdollisuuden aloittaa elämä puhtaalta pöydältä ilman rikosrekisteriä.

– Haluan puhdistaa rekisterini, elämänkertani, niin sanotusti. Puoli vuotta palvelua tuo meille armahduksen. Kaikki tuomiot perutaan. En värväytynyt rahan takia vaan juuri tästä syystä, sanoi Verstkalle huumausainerikoksista tuomittu Aleksei.

Vangeille sanottiin, ettei heitä lähetetä heti rintamalle. Miehille annettiin kahden viikon peruskoulutus Rostovin lähellä. Kesäkuun 21. päivänä eli vain alle kuukauden päästä he saapuivat Ukrainaan. Aleksei haavoittui vakavasti tykistöiskun sirpaleista vatsaansa. Ensin kenttäsairaalassa leikattiin hänen paksusuolensa ja tuli siirto leikattavaksi Sevastopolin sotilassairaalaan.

Verstkan ja Owenin julkaisemassa kuvassa näkyy, että vatsa on avattu koko pituudeltaan rintakehästä alavatsaan, tikattu kiinni ja puhdistettu antiseptisellä zeljonkalla eli briljanttivihreällä, jota käytettiin Neuvostoliitossa ja käytetään Venäjällä edelleen.

Heinäkuun 11. päivänä tikit Aleksein vatsalta poistettiin tikit. Shtorm Z-sotilaille annetaan palveluluokitus G, joka tarkoittaa vapautusta sotapalvelusta 15 päiväksi. Lääkärit kehottivat Alekseita valmistautumaan paluuseen rintamalle, vaikka myönsivät, että vastaavasta leikkauksesta ja sisäelinvammasta toipumiseen kuluu normaalisti puoli vuotta.

– Kävely tekee kipeää, en pysty nostamaan mitään, äkkinäiset liikkeet aiheuttavat hirveää kipua. Syön jatkuvasti kipulääkkeitä. En pysty ojentamaan itseäni suoraksi ja lääkärit näkevät sen. Joka päivä he sanovat minulle, että lähettävät minut takaisin [rintamalle], sanoo Aleksei.

Aleksei kertoo, että hänen vieressään oleva mies ei kyennyt kävelemään ilman sauvoja, mutta tämä lähetettiin silti takaisin yksikköönsä ja ilmeisesti rintamalle. Hän kuvailee Sevastopolin sairaalan asennetta Shtorm-Z-taistelijoita kohtaan ”vastenmieliseksi”.

– He eivät lähesty meitä, ovat tylyjä, yksi lääkäreistä sanoi, että te Shtorm-yksiköstä ette ole oikeutettuja mihinkään – ette hyvään kohteluun, vakuutuskorvauksiin tai kuntoisuustarkastukseen. Hän sanoi sen olevan puolustusministeriön antama käsky. He puhuvat meille, kuten olisimme jo tuhon omia, valittaa Aleksei.

Sokolov myös kertoo, että entisille vangeille ei anneta lääkärintodistuksia, jotka tarvittaisiin vakuutusta varten eikä palvelusluokituksen arviointiin ole mahdollisuutta.

Kun Sokolov evakuoitiin rintamalta, hän kadotti palkkatilinsä kortin. Kun Sokolov ja hänen perheensä kääntyivät puolustusministeriön puoleen kortin uusimiseksi, vastattiin ministeriöstä, ettei sellaista henkilöä ole olemassakaan.

Sokolov kertoo, että moni Shtorm-yksikön sotilas uskalla puhua ongelmista, koska pelkää joutuvansa joko ammutuksi karkurina tai lähetetyksi ”lihamyllyyn” eli rintamalle.

Verstkan jutussa mainitaan myös eräs toinen Shtorm-yksikköön värväytynyt vanki, Igor Burulev, joka nyt katuu valintaansa. Kun Burulevin kantapää räjähti rintamalla ja yhteys häneen katosi kolmen kuukauden ajaksi, alkoivat omaiset selvittää miehen kohtaloa.

Burulev ei ole vieläkään saanut tuntolevyään, palkkaansa tai mitään muitakaan palvelusasiakirjojaan. Omaiset valittivat syyttäjälle, joka taas välitti valituksen puolustusministeriölle, joka oli jo aiemmin todennut, ettei mies ole heidän kirjoissaan.

