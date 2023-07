Hyökkääjän sotilaat valittavat videolla oloistaan – Ukraina paikallisti ja iski

Venäjän puolustusministeriön rangaistusvangeista muodostaman 6. rynnäkkö- eli Shtorm Z-komppanian sotilaat julkaisivat aiemmin videon, jossa valittivat huonosta kohtelustaan, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Sotilaat kertoivat videolla, että kyseessä oli sama paikka kuin FSB:n kidutuskeskuksena toiminut rakennus, josta Verkkouutiset kertoi tässä. Lisäksi he kuvasivat videon rakennuksen edustalla.

Tämä kaikki riitti Ukrainan asevoimien 36. merijalkaväen prikaatille, joka paikallisti sijaintitiedot ja iski kohteeseen. Prikaatin julkaisema video näyttää Shtorm-yksikön majoitustilat tulessa ilmeisesti tykistöiskun seurauksena.

– Venäjän 34. rynnäkköprikaatin ”Shtorm”-yksikön sotilaat valittivat elinoloistaan. No, me hieman paransimme niitä. Video näyttää miehittäjien palavat asuintilat. Me jatkamme työskentelyä, kirjoittaa prikaati Facebook-julkaisunsa ohessa.