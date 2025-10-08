Hyökkääjän erikoisjoukot valmistautuvat rynnäkköön pohjoisessa

Venäjän Kurskin alueella operoivat joukot keräävät vahvistuksia ja valmistautuvat hyökkäämään erikoisjoukkojen tukemana Tjotkinosta rajan yli Ukrainan Sumyn alueella sijaitsevaan Ryzhivkaan.

Asiasta kertoo Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva Severnnyi-niminen sotabloggaaja Telegram-kanavallaan.

Hänen mukaansa Sumyn alueella sijaitsevassa Junakivkassa asemissa olevat venäläisjoukot eivät ole saaneet vesitoimituksia kahdeksaan päivään, minkä vuoksi he joutuvat keräämään sadevettä. Ukrainan droonien kerrotaan katkaisseen hyökkääjän huoltoyhteydet.

Severnnyi kiistää väitteet, joiden mukaan Venäjän joukot olisivat vallanneet Junakivkan. Hänen mukaansa Junakivkan alueen venäläiskomentajat ovat vastavalmistuneita upseereita, joilla ei ole taistelukokemusta. Komentajien sanotaan pysyttelevän kaukana etulinjasta ja kieltäytyvän evakuoimasta haavoittuneita ja kaatuneita sotilaita.

Ukrainan pääesikunta listasi yhteensä 200 taistelukosketusta viimeisen vuorokauden aikana Ukrainan pitkällä rintamalinjalla.

Näistä lähes neljännes kirjattiin Itä-Ukrainassa Pokrovskin suunnalla, jossa venäläisten kerrotaan edenneen.

Pokrovskin suunnalla toimivan ukrainalaisen joukko-osaston upseeri kertoo hyökkääjän turvautuvan edelleen pienimuotoisiin jalkaväen tunkeutumistaktiikoihin ohittaakseen Ukrainan puolustusasemat.

Venäjän joukot turvautuvat yhä enemmän miehittämättömiin maa-ajoneuvoihin (UGV) lieventääkseen Ukrainan drooni-iskujen aiheuttamia logistisia haasteita, selviää amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon tilannekatsauksesta.