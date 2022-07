Hyökkääjä yritti iskeä tykistöllä – Ukraina tuhosi neljä panssarihaupitsia

Ukrainan taisteluiden arvioidaan rauhoittuneen hetkellisesti Venäjän asevoimien huoltaessa ja vahvistaessa aiemmissa taisteluissa tappioita kärsineitä yksiköitään.

Tykistön väliset yhteenotot ovat tästä huolimatta jatkuneet paikoin kiivaina. Hyökkääjän tykistö on tulittanut ISW-ajatuspajan mukaan Siverskin aluetta Itä-Ukrainassa ja Artemivskin lähellä sijaitsevia rautatieyhteyksiä. Venäläisjoukot ovat tehneet rajoitettuja maahyökkäyksiä tietyillä rintamalohkoilla, mutta näiden kerrotaan epäonnistuneen.

Ukrainan asevoimat on julkaissut lennokin kuvaamia videoita maan itäosissa tuhotusta Venäjän T-72B3-panssarivaunusta ja BMD-2-panssariajoneuvoista. Puolustajan tykistön kerrotaan tehneen useita onnistuneita vastaiskuja esimerkiksi Hersonin alueella, jossa 28. mekanisoitu prikaati tuhosi Venäjän 220 millimetrin 9P140 Uragan -raketinheittimen. Yhdysvallat on toimittanut puolustajille viime kuukausien aikana runsaasti moderneja vastatykistötutkia.

Viime päivinä julkaistujen videoiden perusteella GPS-ohjatuilla täsmäammuksilla varustetut amerikkalaiset M777A2-haupitsit ovat aktiivisessa rintamakäytössä. Yhdysvallat ilmoitti hiljattain toimittavansa tuhat täsmäammusta, joiden uskotaan olevan M982 Excalibur -tyyppiä.

Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanavalla on samalla julkaistu kuvia ja videoita ainakin muutamista tuhotuista M777-haupitseista.

Ukrainan tykistön viimeaikaisesta tarkkuudesta kertoo se, että maan asevoimat on onnistunut tuhoamaan yksittäisiä BTR-, BMP- ja MT-LB-panssariajoneuvoja vain vähäisellä ammuskäytöllä.

Maavoimien 59. motorisoitu prikaati ilmoittaa tehneensä vastatykistöiskun Mykolajivin alueella. Venäjän joukkojen kerrottiin sijoittaneen peltoaukean laidassa sijaitsevaan metsikköön tykistöpatterin, jota vastaan iskettiin M777-haupitseilla. Ukrainan mukaan kaikki neljä venäläistä panssarihaupitsia tuhottiin.

