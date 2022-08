Hyökkääjä uhkaa räjäyttää ydinvoimalan

Venäjä uhkaa räjäyttää Zaporižžjan ydinvoimalan Ukrainassa.

Voimala-alueen venäläisvaruskunnan komentaja, kenraalimajuri Valeri Vasiljevin mukaan voimalaan on sijoitettu räjähteitä ja niitä ollaan valmiita käyttämään.

Ukrainan ydinvoimalayhtiö Energatom kertoi maanantaina Vasiljevin lausunnoista joukoilleen.

– Tämä on joko Venäjän aluetta tai poltettua maata, Vasiljev muun muassa totesi Interfax Ukrainen mukaan.

Vasiljev kertoi räjähteistä ja totesi, ettei asiaa piilotella ”viholliselta”.

– Olemme varoittaneet heitä. Vihollinen tietää, että voimala kuuluu joko Venäjälle tai ei kenellekään. Olemme valmiita kantamaan tämän askeleen seuraukset.

Hän kutsui venäläisiä sotilaita ”vapauttajiksi” ja totesi, ettei heillä ole vaihtoehtoja.

– Jos kovin käsky tulee, on meidän täytettävä se kunnialla, kenraali sanoi.

Ukrainan sotilastiedustelu on vahvistanut aiemmin, että venäläisjoukot ovat asentaneet räjähteitä ydinvoimalan alueelle.

Ukrainan valtion strategisen viestinnän keskus toteaa Twitterissä, että räjähteiden käyttö johtaisi ydinkatastrofiin.

Zaporižžja on Euroopan suurin ydinvoimalaitos. Sen alueella on käyty taisteluita jo pitkään.

URGENT: Russian troops have wired energy units of Zaporizhia nuclear power plant with explosives. Major General Vasilyev, commander of the garrison stationed at the plant, announced readiness to blow up the plant, leading to a nuclear catastrophe. 1/3

