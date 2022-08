Raju uutinen Ukrainan ydinvoimalasta saattoikin olla ankka

Laajalle levinnyt uutinen venäläiskenraalin uhkauksesta räjäyttää Zaporižžjan ydinvoimala Ukrainassa on todennäköisesti ankka, arvostetun amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon Ukrainan tilannekatsauksessa kerrotaan.

Muun muassa Ukrainan valtion tiedotuskeskus ja ukrainalaiset mediat kertoivat maanantaina ydinvoimalan alueelle sijoitettuja venäläisjoukkoja väitetysti komentavan venäläiskenraalin uhanneen puheessa räjäyttää tarvittaessa ydinvoimalan, ettei se joutuisi ukrainalaisten käsiin. Uutisissa ja sosiaalisen median päivityksissä lainattiin osia kenraalin väitetystä puheesta. Suomessa asiasta kertoi ensin Verkkouutiset. Myös muun muassa Iltalehti uutisoi näkyvästi uhkauksesta.

ISW:n asiantuntijoiden mukaan uutinen näyttäisi kuitenkin olevan vailla totuuspohjaa tai ainakin vahvasti epäilyttävä. Selvityksen perusteella juttu sai alkunsa monessa mediassa jaetusta Venäjän sosiaalisen median palvelu Vkontaktesta otetusta kuvakaappauksesta. Siinä siteerattiin väitetysti voimala-alueen varuskunnan komentajaa, kenraalimajuri Valeri Vasiljevia. Kuvakaappaus näytti olevan Lenta Novosti Zaporizzja -nimisen venäläismedian Vkontakte-sivulta. Kyseinen media on kuitenkin kiistänyt julkaisseensa tällaisen uutisen ja sanonut kaappauksen Vkontakte-sivunkin olevan väärennös. Myös Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt tiedot ja sanonut Vasiljevin olleen tuolloin Uzbekistanissa.

– Riippumatta alkuperäisen päivityksen alkuperästä tai olemassaolosta, on uutisointi epäluotettavaa. Se on epäsuoraa eikä siinä viitata viralliseen lausuntoon tai mihinkään viralliseen venäläiseen uutissivustoon tai valtion verkkosivuun, ISW:n raportissa todetaan.

Todellinen vaara

Asiantuntijoiden mukaan ”todennäköinen virheellinen uutisointi” vie kuitenkin huomiota niistä varsin todellisista riskeistä, joita liittyy Venäjän joukkojen sijoittamiseen ydinvoimalalle.

Raportissa kerrotaan, että Venäjä on mahdollisesti miinoittanut voimalaitoksen ja lähes varmasti sijoittanut vaarallisesti aseita reaktoreiden ja ydinjätteiden varastointiin käytettyjen rakennusten lähelle. Venäläiskalustoa on kuvattu esimerkiksi ajamassa sisään yhteen laitoksen reaktorirakennuksista.

Ukrainan viranomaisten mukaan venäläiset ovat tulittaneet ukrainalaisten asemia laitokselta ja käyttäneet voimalaa käytännössä suojakilpenään. ISW:n mukaan Venäjän joukot ovat tulittaneet toistuvasti läheistä Ukrainan hallussa olevaa Nikopolin kaupunkia asemista, jotka sijaitsevat todennäköisesti voimalan alueella.

– ISW arvioi edelleen, että Venäjän joukot todennäköisesti käyttävät ydinkatastrofin uhkaa heikentääkseen lännen halua tukea Ukrainan vastahyökkäystä.