Hyökkääjä on menettänyt jo 80000 sotilasta ja kolmanneksen kalustosta

Venäjän asevoimien miespula pahenee ja tappiot kasaantuvat. Moskova on silti haluton tekemään virallista sodanjulistusta ja liikekannallepanoa.

Amerikkalaisten viranomaislähteiden mukaan Ukrainan sodassa on kaatunut jo noin 20 000 venäläistä sotilasta. Lisäksi yli 60 000 sotilaan kerrotaan haavoittuneen ja joutuneen pois taistelukentältä. Hyökkäysjoukoista on siis menetetty yhteensä ainakin 80 000 sotilasta. Ukrainaan lähetetystä kalustosta on puolestaan lähteiden mukaan tuhoutunut peräti kolmannes. Asiasta kertoo tässä New York Times. Ukrainalaisia sotilaita kerrotaan taas kaatuvan nyt noin 100-200 päivässä.

Ukrainalaiset ovat väittäneet Venäjän tappioita vielä tätäkin korkeammiksi. Ukrainan puolustusministeriön mukaan hyökkääjän sotilaita oli jo kesäkuun lopussa kaatunut noin 35 000.

Viranomaisten mukaan Venäjän tappioiden kattaminen vaatisi liikekannallepanoa tai joukkojen siirtämistä Ukrainaan Pohjois-Venäjältä tai Venäjän Kaukoidästä. Lähteet arvioivat, että Kremlin haluttomuus luopua ”erikoisoperaatiosta” ja julistaa virallisesti sota Ukrainalle kielii siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo kaikesta huolimatta yhä ajan olevan puolellaan.

Venäjän tiedetään kokoavan Ukrainaan uusia joukkoja miehitetyiltä alueilta ja Venäjän kansalliskaartista. ”Vapaaehtoisille” on myös maksettu suuria käteispalkkioita ja Ukrainaan on lähetetty palkkasotilaita.

– Venäläiset joutuvat kirjaimellisesti tonkimaan pahnan pohjalta löytääkseen korvaavia joukkoja ja kalustoa, Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Ben Hodges arvioi NYTimesille.

⚡️“Hidden” mobilization in the Russian Federation, the military commissar of the Tver region called on residents to participate in the war with Ukraine. pic.twitter.com/WLbPC7Ai3a

— Flash (@Flash43191300) July 13, 2022