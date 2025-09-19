Hyökkääjä menetti hallinnan – ”Pataljoona tuhotaan”

Venäjän joukot on ajettu ahtaalle Pohjois-Ukrainan Sumyn alueella, kertoo Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja Telegram-kanavallaan.

Hänen mukaansa hyökkääjällä ei ole Oleksijivkan lähellä toimivaa johtamisjärjestelmää, ja Ukrainan joukot tuhoavat Venäjän 30. moottoroidun kiväärirykmentin toista pataljoonaa.

– Juuri nyt, juuri tällä hetkellä, pataljoonaa tuhotaan raa’asti heidän lähestyessään Oleksijivkaa.

Sotabloggaaja kertoo, että Venäjän 810. merijalkaväkiprikaati ei pysty tukemaan kyseistä pataljoonaa Ukrainan droneiskujen riskin vuoksi.

Hän syyttää pataljoonan komentajaa ”idioottimaisten käskyjen” noudattamisesta ja venäläisen jalkaväen lähettämisestä hyökkäyksiin liian suurissa ryhmissä, mikä tekee jalkaväestä alttiimman Ukrainan droneiskuille.

Hyökkääjän sanotaan rynnäköivän 4–10 miehen ryhmissä. Sotabloggaajan mielestä ryhmien pitäisi koostua vain muutamasta sotilaasta.

– Komentajilla ei ole aavistustakaan, mitä tapahtuu, he ovat menettäneet täysin hallinnan.

Venäjän joukot jatkavat hyökkäysoperaatioita Pohjois-Sumyn alueella, mutta eivät ole edenneet. Ukrainalaiset ovat tehneet vastahyökkäyksiä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Sotabloggaajan mukaan Ukrainan joukot ovat käytännössä piirittäneet venäläiset Oleksijivkassa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen Donetskin alueen Lymanin ja Dnipropetrovskin alueen Velykomykhailivkan suunnilla sekä Zaporižžjan alueen länsiosissa.