Venäjä kärsi raskaita tappioita, operaatio pohjoisessa epäonnistui

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Venäjän valmistelleen tänä vuonna hyökkäysoperaatiot neljälle pääakselille Sumyssa, Novopavlivkassa, Pokrovskissa ja Zaporižžjassa.

– Sumyn operaatio on jo epäonnistunut – Venäjä kärsi raskaita tappioita, erityisesti miehistön osalta, ja on siirtänyt joukkoja muille rintamalohkoille. Ukrainan asevoimat aiheutti heille siellä vielä suurempia tappioita. Saatamme nimetä tarkan alueen seuraavien kahden päivän aikana, Zelenskyi sanoo X-palvelussa.

Tämän seurauksena Venäjällä on jäljellä kaksi operaatiota.

– Mutta se on menettänyt niin paljon sotilaita, ettei se pysty suorittamaan vahvoja lisätoimia edellä mainituilla suunnilla. Uskon, että tällä hetkellä heillä ei ole voimaa laajamittaisiin hyökkäyksiin.

Venäjän joukot jatkavat hyökkäysoperaatioita Pohjois-Sumyn alueella, mutta eivät ole edenneet. Ukrainalaiset ovat tehneet vastahyökkäyksiä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja väittää, että Ukrainan joukot ovat käytännössä piirittäneet venäläiset Oleksijivkassa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.