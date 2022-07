Hyökkääjä iskee öljynjalostamoon, pyrkii tärkeän kaupungin piirittämiseen

Sotatutkimusinstituutti ISW kertoo Venäjän hyökkäävän Ukrainan puolustusasemiin Lysytshanskin kaupungin etelä- ja lounaispuolilla. Tavoitteena on kaupungin piirittäminen ja Ukrainan logistiikkaketjujen katkaiseminen.

Jos hyökkääjä saisi Lysytshanskin haltuunsa, se hallitsisi Luhanskin aluetta käytännössä kokonaan. Brittitiedustelun mukaan eteneminen alueella on ollut kuitenkin hidasta, ja Ukraina on onnistunut torjumaan suurimman osan iskuista.

Tiedustelun mukaan hyökkääjä on jatkanut Kh-22 – ja Kh-32 -meritorjuntaohjusten käyttöä iskuissaan Ukrainan maakohteisiin. Ohjukset ovat maalle iskettäessä epätarkkoja, ja voivat osua tahattomastikin siviilikohteisiin.

Luhanskin alueellisen sotilashallinnon johtaja Serhii Haidai kertoo Venäjän jatkaneen Lysytshanskin öljynjalostamoon kohdistettuja iskujaan. Hyökkääjä puolestaan kertoi vallanneensa kaupungin gelatiinitehtaan, mutta Ukrainan viranomaiset kertovat iskun tulleen torjutuksi.

Myös Bahmut-Lysytshansk -valtatielle kohdistuneita ilmaiskuja on jatkettu, mutta tie on edelleen käyttökelpoinen ja Ukrainan huolto kykenee operoimaan alueella.

ISW kertoo Venäjän siirtävän aktiivisesti talouttaan täyteen sotatilaan. Kesäkuun lopussa Kreml esitti maan parlamentin alahuone Duumalle muutosta maan asevoimien varustamista koskeviin liittovaltiolakeihin.

Lakimuutosten myötä voimaan tulisi erikoistoimenpiteitä talouden alalla, jotka velvoittaisivat kaikki venäläiset yritykset varustamaan maan ”sotilaallisia erityisoperaatioita” ja terrorismin vastaisia operaatioita.

Maan propagandassa Ukrainaa vastaan käytävää hyökkäyssotaa kutsutaan ”sotilaalliseksi erityisoperaatioksi”.

Muutoksien myötä venäläiset yritykset eivät saisi kieltäytyä toteuttamasta valtion tilauksia ja ne antaisivat Kremlille oikeuden muuttaa työsopimuksia ja työehtoja, esimerkiksi määrätäkseen työntekijät työskentelemään lakisääteisinä lomapäivinä.

