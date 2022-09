Hyökkääjä ihmettelee: Miksei tykistö osu mihinkään?

Tiukasta mediakontrollista huolimatta Venäjän sotilasalan bloggaajien on annettu esittää näkemyksiään kohtuullisen vapaasti sadoille tuhansille seuraajilleen Telegram-viestipalvelussa.

Kanavilla on arvosteltu sotilasjohdon tekemiä virheitä ja muun muassa arvuuteltu Ukrainan seuraavien vastahyökkäysten kohdetta. Valtiollisen Rossija 1 -kanavan sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Sladkov on nostanut esiin hyökkääjän tykistössä ilmenneitä ongelmia.

Hänen mukaansa haupitseja, kranaatinheittimiä ja muita tykistöaseita on runsaasti, mutta niiden tulitus on usein ollut huomattavan epätarkkaa. Sladkov huomauttaa, että esimerkiksi Venäjän Msta-S-panssarihaupitsit otettiin käyttöön 40 vuotta sitten, 2S7 Pion -panssarihaupitsi 42 vuotta sitten ja raskas telavetoinen kranaatinheitin 2S4 Tjulpan 56 vuotta sitten.

D-30 Ljagushka -haupitsi suunniteltiin Neuvostoliitossa 1960-luvulla. MT-12 Rapira -panssarintorjunta-ase on 62-vuotias ja osa kranaatinheitinmalleista otettiin käyttöön 72 vuotta sitten.

Aleksandr Sladkov toteaa myös länsimaiden käyttävän vanhoja haupitseja. Niihin on kuitenkin kehitetty uusia ammustyyppejä, kuten kohteeseen siivekkeiden ja GPS-ohjauksen avulla tarkasti hakeutuvia täsmäkranaatteja.

– Meillä toki on vuonna 1986 kehitettyjä Krasnopol -täsmäammuksia, mutta niitä kuuluu käyttää Orlan-30-lennokkien maalinosoituslaserin kanssa. Mutta Orlan-30-lennokkeja ei ole saatavilla. Malli on niin harvinainen, että käytännössä niitä ei ole, Sladkov toteaa julkaisussaan.

Kirjeenvaihtajan mukaan Venäjän tykkimiehet tekevät parhaansa nykyisellä kalustolla. Tulenohjaukseen ja ammuksiin liittyvistä ongelmista hän syyttää asevoimien johtoa. Hän havainnollistaa tilannetta videolla, johon on merkitty Ukrainan puolustusasema ja suuri määrä muualle osuneita kranaatteja.

– Näettekö kuinka monta kraatteria on ympäri peltoa? Jos meillä olisi tarkempia tykistöjärjestelmiä, niin sata kertaa vähemmän ammuksia riittäisi, Sladkov sanoo.

Hän toteaa valtavan ammuskulutuksen rasittaneen Venäjän joukkojen huoltoyhteyksiä.

– Sota tulee kalliiksi, ja meidän on kiitettävä heitä, joiden on pakko ladata, kantaa, piilottaa, varastoida, siirtää tuliasemiin ja ampua tuhat kertaa useammin kuin pitäisi. Kuka on syyllinen tähän? Etsikää ja rangaiskaa heitä, valtionmedian toimittaja vaatii.

SPRAY & PRAY: Dmitri @wartranslated reports RU mil-bloggers are miffed that their artillery systems are not accurate. Claiming their guns put out a ’sea of fire’, they lack UAV & laser designators, so are unable to hit UKR targets. As these craters attest, they miss– a lot. https://t.co/Fn6DVO65n5 pic.twitter.com/eKArhVtzV8

