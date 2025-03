Hyökkääjä huolissaan: Mitä tapahtuu, jos Starlinkit blokataan?

Miljardööri Elon Muskin omistama Starlink-satelliittijärjestelmä on nyt yhtä tärkeä hyökkäyssotaa Ukrainassa käyville venäläisjoukoille kuin ukrainalaisille puolustajille. Useiden venäläisten käytössä olevien Starlink-päätteiden deaktivointi viime kuussa on nostanut esiin epätavallisen suoran arvion siitä, kuinka riippuvaisia venäläiset ovat Starlink-päätteistä, toteaa brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-päivityksessään.

Venäjä on pystynyt varustamaan joukkojaan kolmansista maista ostetuilla ja aktivoiduilla Starlink-päätteillä. Niitä ei voi deaktivoida geoblokkaamalla, koska etulinjat ovat niin lähellä toisiaan, että se deaktivoisi myös Ukrainan Starlinkit.

Geoblokkaamisella tarkoitetaan tietoliikenteen estämistä maantieteellisin perustein.

Muskin SpaceX-yhtiön sanotaan kuitenkin deaktivoineen Starlink-eriä, jotka se on tunnistanut laittomasti Venäjälle tuoduiksi. Tämän kerrotaan johtaneen useiden venäläisten käyttämien Starlink-päätteiden deaktivointiin etulinjassa helmikuun alussa.

Owen viittaa Telegram-kanavaan Man in Z sneakers, jolla pohditaan deaktivoinnin seurauksia:

– Mitä tapahtuu, jos (Venäjän käyttämät) Starlinkit blokataan? Palaamme vuoteen 2023. Ja tämä tarkoittaa sitä, että joukkojen komentojärjestelmä ja vihollisen tuhoamisen nopeus kärsivät merkittävästi.

Kanavan mukaan esimerkiksi venäläisten komentopaikkojen pitää siirtyä lähemmäs rintamaa.

– Ilman dronekameroiden operatiivista kuvamateriaalin välittämistä käytössä ei ole operatiivista dataa kohteiden tuhoamista ja tykkitulen välitöntä korjaamista varten.

Lisäksi jalkaväen pitää kyetä etenemään entistä useammin ilman dronejen ohjausta, ja epäsuoraa tulta on kyettävä korjaamaan radion avulla aiempaa enemmän.

– Mavic-droneja ohjaavien pilottien pitää olla lähellä FPV-pilotteja saadakseen nopeasti dataa kohteista. Telegram (tai mikä tahansa muu viestialusta) operatiivisena ja salaisena viestintävälineenä käy hyödyttömäksi.

– Tämän seurauksena kohdekoordinaattien lähetysnopeus ja vuorovaikutus vähenevät.

Tämän uskotaan johtavan lisääntyneisiin tappioihin myös korkea-arvoisten upseerien keskuudessa.

1/ Elon Musk's Starlink is now just as crucial for Russian forces fighting in Ukraine as it is for the Ukrainian defenders. A mass deactivation of many Russian Starlink terminals last month has prompted an unusually frank assessment of much the Russians now depend on it. ⬇️ pic.twitter.com/a7DVkaLFTB

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 17, 2025