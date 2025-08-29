Verkkouutiset

Ukrainalaissotilaita operoimassa raketinheitintä Kupjanskin alueella itäisessä Ukrainassa. AFP / LEHTIKUVA / ANATOLII STEPANOV

Hyökkääjä hiipii öisin matalan joen yli

Venäläiset jatkavat hyökkäyksiä Itä-Ukrainan Kupjanskin suunnalla.
Venäjän joukot eivät pysty siirtämään raskasta kalustoa tai moottoripyöriä Oskil-joen yli Ukrainan iskujen vuoksi, joten hyökkääjän joukkojen on ylitettävä joki jalan yöllä matalassa vedessä jopa 20 sotilaan ryhmissä, kertoo Itä-Ukrainan Kupjanskin suunnalla toimivan ukrainalaisen pataljoonan komentaja.

Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan Kupjanskin suunnalla, mutta eivät ole edenneet.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän ovat hyökänneet muun muassa Kupjanskin länsi-, pohjois- ja koillispuolella.

Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan myös Ukrainan Pohjois-Sumyn alueella ja Venäjän Kurskin alueella, mutta eivät ole edenneet.

