Hyökkääjä hiipii öisin matalan joen yli

Venäjän joukot eivät pysty siirtämään raskasta kalustoa tai moottoripyöriä Oskil-joen yli Ukrainan iskujen vuoksi, joten hyökkääjän joukkojen on ylitettävä joki jalan yöllä matalassa vedessä jopa 20 sotilaan ryhmissä, kertoo Itä-Ukrainan Kupjanskin suunnalla toimivan ukrainalaisen pataljoonan komentaja.
Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan Kupjanskin suunnalla, mutta eivät ole edenneet.
Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
Venäjän ovat hyökänneet muun muassa Kupjanskin länsi-, pohjois- ja koillispuolella.
Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan myös Ukrainan Pohjois-Sumyn alueella ja Venäjän Kurskin alueella, mutta eivät ole edenneet.