Hyökkääjä ampui ohjuksen supermarkettiin, 1000 makkaraa tuhottiin

Venäjän asevoimat iskivät viime yönä ohjuksin Mykolajivin kaupunkiin, alueen kuvernööri Vitaliy Kim kertoo Telegramissa.

Siviili-infrastruktuuriin kohdistetussa iskussa käytettiin Kalibr-risteilyohjuksia. Yksi ohjus osui ostoskeskukseen vaurioittaen supermarketia ja sen yhteydessä sijaitsevaa autokauppaa.

Iskussa vaurioitui myös teollisuusrakennus ja asuintaloja. Siitä seuranneet tulipalot saatiin sammutettua nopeasti. Tiedossa yksi iskusta loukkaantunut henkilö.

Kim kommentoi iskua Telegramissa sarkastiseen sävyyn.

– Venäjä on tuhonnut Ukrainan nykyaikaisimmat aseistukset: tuhat makkara-ilmapuolustusjärjestelmää sekä jogurtti-ilmantorjuntaohjuksia, hän kirjoittaa.

Hänen mukaansa jopa joka neljäs Venäjän huippumoderni raketti ei räjähdä tai saavuta maaliaan.

– Tämä on nykyisin Venäjän standardi. Osta Venäjän aseita, ja annamme 75 prosentin todennäköisyyden, että ne toimivat, Kim kirjoittaa.

Video from scene of overnight attacks on the southern Ukrainian city of Mykolayiv. A car showroom, supermarket, and industrial building were damaged. pic.twitter.com/kkCx8cWJ0m

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) May 17, 2023