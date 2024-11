”Huudatte ja haukutte” – Petteri Orpo: Oppositio kuulostaa aivan kauhealta

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin keskiviikkona välikysymyksestä, joka on tehty ”sosiaali- ja terveyspalvelujen pelastamisesta”.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi vastauspuheenvuorossaan, että hän on salin vasemman laidan puheenvuorojen jälkeen Tuntemattoman sotilaan hengessä kuin ”klavul päähä lyöty, mä nii pal hämmästelen”.

Orpon mukaan palvelujen rahoituksessa noudatetaan nykyisen opposition itsensä laatimaa rahoituslakia.

– Toiseksi, te syytätte meitä siitä että me korjaamme teidän tekemäänne mallia liian hitaasti. Ja kolmanneksi, te suhtaudutte todella negatiivisesti ja kriittisesti omalääkärimalliin, jota esimerkiksi arvostamani edustaja (SDP:n Aki) Lindén on kovasti täällä mainostanut, Petteri Orpo sanoi.

– Ja nyt se kuulostaa aivan kauhealta, kun teidän puheitanne kuulostelee!

Pääministeri Orpo sanoi lausuvansa ”ehkä tässä ympäristössä epäsuositun mielipiteen”. Se on hänen mukaansa se, että Suomessa saa hyvää terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluita, ja täällä ihmisistä pidetään huolta.

– Hoito on laadukasta ja apua saa. Meillä on maailmanluokan sosiaali- ja terveysjärjestelmä. Siellä on ongelmia, ja niitä me yritämme yhdessä korjata, eikö niin. Erityisesti hyvinvointialueilla ne ammattilaiset jotka tekevät tätä työtä joka päivä, hoivaa, lääkäripalveluita, sosiaalipalveluita. He tekevät joka päivä töitä sen eteen että nämä asiat sujuvat.

Orpon mukaan palvelut eivät ole romahtamassa, mutta ”te maalaatte sellaista kuvaa että katastrofi on tulossa”. Hänen mukaansa keskustan Antti Kaikkosen puhe päättyi yhteistyön käteen, mutta sitä ennen siitä ei puuttunut muuta kuin heinäsirkkaparvi kuvauksessa palveluiden tilasta.

– Ei se ole näin, Orpo lausui.

Rahojen riittäminen on pääministerin mukaan suurin haaste ja sen pitäisi olla suurin huoli. Omalääkärimalli on hänen mukaansa juuri niitä tarvittavia systeemitason muutoksia, joita tehdään, jotta ihmiset pääsevät hoitoon sujuvasti tutulle lääkärille.

– Pystymme säästämään sillä valtavia määriä, kun tämä homma saadaan toimimaan. Sen sijaan että siellä koko ajan huudatte ja haukutte, niin josko yhdessä mietittäisiin, miten tämä hieno omalääkärimalli saadaan toimimaan, Petteri Orpo pyysi oppositiolta.

– Se on sitä sote-uudistusta jota tässä maassa pitää tehdä jotta ihminen pääsee hoitoon.

Hallituksen sote-malli on hänen mukaansa ”apua saa aina, ja ne ongelmat joita nyt on hoitoon pääsyssä, niitä korjataan koko ajan”.

– Minä arvostan niin paljon niitä ihmisiä jotka hyvinvointialueilla tekevät sitä työtä. Meillä on mahtavia esimerkkejä alueista, joissa on pystytty löytämään ratkaisuja, joilla asiat saadaan kuntoon. Viedään nämä parhaat käytännöt sinne, kuten omalääkärimalli. Tuiran malli Pohjois-Pohjanmaalta. Tai digivastaanotot.

– Tätä on soten uudistaminen – eikä tämä kaiken vastustaminen (oppositiolta). Edellinen hallitus teki hallintomallin joka ei korjannut yhtään palvelua. Me rakennamme nyt sen päälle tätä varsinaista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, joka tulee olemaan hyvä. Teidän mallinne päälle me rakennamme sen palvelun, me saamme rahat riittämään, ja teemme töitä että saamme myös henkilöstöä.

– Eikö voitaisi tehdä tätä yhdessä? Vähemmän haukkumista, enemmän yhdessä tekemistä, pääministeri pyysi.