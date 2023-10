Väite rintamalta: Venäläiset tulittavat pakenevia omia

Venäläiset ovat ampuneet omia vetäytyviä joukkojaan, kertoo sotamateriaalia englanniksi kääntävä Wartranslated X-viestissään.

Tiedot perustuvat ukrainalaisen Aidar-pataljoonassa taistelevan Stanislav Osmanin raportointiin.

Tapahtumaketju alkoi, kun vangeista koostuva noin 40 sotilaan Storm Z -venäläisyksikkö joutui Ukrainan rypäleammusiskun kohteeksi Avdiivkassa. Venäjä on yrittänyt vallata Itä-Ukrainassa sijaitsevaa noin 30 000 asukkaan kaupunkia viime viikosta lähtien.

Noin 20 yksikön sotilaista haavoittui, jonka vuoksi 20 vammoitta selviytynyttä sotilasta alkoi perääntymään etulinjasta.

Pakeneminen ei kuitenkaan onnistunut, koska venäläisten oma BMP-rynnäkköpanssarivaunu alkoi tulittamaan perääntyviä sotilaita. Tämä pakotti sotilaat palaamaan takaisin etulinjaan haavoittuneiden sotilaiden luokse.

– Tietenkään kukaan heistä ei evakuoinut haavoittuneita useisiin tunteihin, joten meidän pojat [ukrainalaiset] ampuivat heitä kranaateilla, Osman kertoo.

Storm Z -yksiköt ovat kärsineet sodan aikana ankaria tappioita, sillä niitä on käytetty uhrattavissa olevana jalkaväkenä rintaman vaarallisimmissa osissa. Osmanin mukaan Avdiivkassa on Venäjän hyökkäyksen alettua kuollut jopa 3 000 Storm Z -yksikön jäsentä.

Russians are using barrier troops in Avdiivka to push forward those who flee due to losses, says Ukrainian soldier.

After getting shelled with cluster munitions, a group of 40 men in the Storm Z penal battalion started to flee. A Russian BMP arrived and started firing at them to… pic.twitter.com/ZGr42LdzjE

— Dmitri (@wartranslated) October 12, 2023