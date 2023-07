Hurja väite kenraalin potkuista – ”Tarkoittaisi Jevgeni Prigozhinin voittoa”

Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov on väitetysti saanut potkut tehtävistään. Tämä tarkoittaisi, ettei hän enää johda Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Asiantuntijan mukaan Gerasimovin syrjään siirtäminen tarkoittaisi Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin voittoa.

Venäläisiä sosiaalisen median kanavia seuraava Lew Anno sanoo Twitterissä, että useat lähteet Venäjältä kertovat asevoimien komentajan potkuista. Lähteiden mukaan Gerasimov saa muodollisesti pitää pääesikunnan päällikön aseman, mutta ”ei liity millään tavalla sotilasoperaatioista päättämiseen”.

Annon mukaan joukkojen todellinen johtaminen tapahtuu nyt kenraaliluutnantti Mikhail Teplinskin toimesta. Hän alkoi vuosi sitten johtaa Venäjän ilmavoimia ja huhtikuussa hänet valittiin Ukrainassa olevien joukkojen varakomentajaksi.

Wagnerin Prigozhin on jo pitkään haukkunut Gerasimovia ja puolustusministeri Sergei Shoigua sodankäynnin huonosta johtamisesta. Juhannuksena tapahtuneen Wagnerin kapinayrityksen aikana hän Prigozhin vaati Gerasimovin eroa toistuvasti.

Venäläinen historian professori Alexander Etkind arvioi, että asevoimien komentajan potkut tarkoittaisivat voittoa Prigozhinille.

– Jos totta, kannattaa odottaa lisätoimia, Etkind pohtii Twitterissä

Z-military correspondents announced the removal of Gerasimov from command in Ukraine

Putin continues chaotic throwing, changing the commanders of the army in Ukraine, which is slowly but surely losing ground under the onslaught of the UAF counteroffensive.

Chief of the General… pic.twitter.com/C29SVLJPmV

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 9, 2023