Huonoja uutisia kevään odottajille

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 15. helmikuuta. Ennuste näyttää selvästi tavanomaista kylmempää talvisäätä Suomeen täksi ja ensi viikoksi.

– Helmikuun loppupuoli hellii talviurheilun ystäviä, sillä tulossa on pakkaspäiviä ja aurinkokin välillä näyttäytyy. Kevättä kaipaavat joutuvat odottamaan vähän pitempään, mutta tämän kuukausiennusteen perusteella maaliskuun puolella ollaan jo lähempänä ajankohdan tavanomaista säätä. Vuorokausivaihtelu kasvaa silloin ja aurinko lämmittää päivisin jo huomattavasti, vaikka öisin olisikin välillä kovaa pakkasta, toteaa Forecan uutisessa meteorologi Anna Latvala.

– Tämän kuukausiennusteen perusteella kylmä jakso voisi kestää siis maaliskuun alkuun asti, vaikka lyhyitä lauhempiakin hetkiä voi olla välissä. Pitää myös huomata, että säätilastojen mukainen tavanomainen lämpötila nousee viikko viikolta kevättä kohti, joten tavanomaista kylmempi sää ei tarkoita maaliskuussa enää samaa kuin helmikuun puolivälissä, Latvala muistuttaa.

Uuden kuukausiennusteen mukaan kuluvan viikon, jolloin Etelä-Suomessa vietetään talvilomaa, keskilämpötilat ovat Suomessa 3–7 astetta keskimääräistä kylmempiä. Välillä on pilvistä ja tulee lumisateita, ajoittain nähdään aurinkoa.

– Yleiskuva tällä viikolla on kuitenkin enemmän pilvisen kuin aurinkoisen sään suuntaan. Ainakin arkipäivien ajan lämpötilat vaihtelevat päivisin laajalti 5 ja 15 pakkasasteen välillä, Keski- ja Pohjois-Lapissa voidaan olla paikoin 20 pakkasasteen vaiheilla. Lämpötila saattaa kuitenkin viikon lopulla nousta vähän, mutta tämä riippuu siitä, mitä reittiä viikon loppupuolelle ennustetut matalapaineet lopulta menevät, Anna Latvala sanoo.

Yölämpötilat riippuvat puolestaan pilvisyydestä ja tuulesta. Maanantain vastaisen yön kylmin lämpötila Suomessa oli Utsjoen Kevojärvellä mitattu −31,7 astetta.

– Öisin pakkasta on tällä viikolla enimmäkseen vajaasta 10 asteesta reiluun 20 asteeseen, mutta varsinkin Lapissa selkeillä alueilla yli 30 pakkasasteen lukemat ovat edelleen mahdollisia.

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan sademäärät jäävät Suomessa tällä viikolla tavanomaista pienemmiksi.

– Tämän kuukausiennusteen perusteella viikko on vähäsateinen, mutta loppuviikon tilanne tekee sade-ennusteesta lämpötilaa epävarmemman. Suomen lähistöllä on siis näillä näkymin loppuviikolla liikkeellä matalapaineita, joiden reitti ja sademäärä tarkentuvat vasta lähempänä. Tuuli välillä vähän voimistuu, mikä tarkoittaa tähän aikaan vuodesta käytännössä kylmää viimaa, Anna Latvala kertoo.

Euroopan lounaisosaan alkaa tällä viikolla vahvistua korkeapaine. Matalapainesäätä on tulossa kuitenkin viikon aikana suureen osaan Eurooppaa.

– Sää on kuukausiennusteen mukaan keskimääräistä sateisempaa Ranskasta Balkanille ja Mustanmeren ympäristöön yltävällä kaistaleella. Tämä linja jakaa myös sään kylmään ja lauhaan: linjan pohjoispuolella sää on tavanomaista kylmempää ja eteläpuolella tavanomaista lauhempaa, Latvala toteaa.

Kuukausiennusteen perusteella tämä viikko on Baltian maissa ja Valko-Venäjällä jopa 5–8 astetta keskimääräistä kylmempi. Espanjassa, Etelä-Ranskassa sekä Kreikassa on sen sijaan 1–3 astetta keskimääräistä lämpimämpää.

Helmikuun 23. päivä alkavalla viikolla koululaiset lomailevat muun muassa Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kokkolassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Seinäjoella, Tampereella ja Vaasassa.

Tuoreen kuukausiennusteen perusteella 23. helmikuuta alkavan viikon keskilämpötila on Suomessa edelleen tavanomaista kylmempi, mutta ero keskimääräiseen ei ole enää aivan yhtä suuri kuin edeltävällä viikolla.

– Suomi on tämän kuukausiennusteen mukaan pohjoisen korkeapaineen ja Suomen eteläpuolella olevan matalapaineen alueen välissä. Todennäköisesti päivien välillä on siis paljon vaihtelua, kireästä pakkasesta lauhempaan ja lumisateiseen säähän. Viikon sademäärä on ennusteessa ajankohdalle tavanomainen, mikä voi johtua osin ennustettavuuden heikkenemisestä ja suuresta vaihtelusta viikon sisällä, Anna Latvala sanoo.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräinen päivän ylin lämpötila on helmi–maaliskuun vaihteessa maan lounaisimmassa osassa 0–2 plusastetta ja muualla maan eteläosassa sekä lännessä −2 ja 2 asteen välillä. Maan keskiosassa ja idässä keskimääräinen päivän ylin lämpötila on 0–4 pakkasastetta ja maan pohjoisosassa laajalti 2–6 pakkasastetta, Pohjois-Lapissa on hieman kylmempääkin.

Maaliskuun 2. päivä alkavalla viikolla koululaisten talvilomia vietetään muun muassa Joensuussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

– Kuukausiennusteen mukaan viikon keskilämpötila on Suomessa vähän tavanomaista kylmempi, samoin kuin muualla Fennoskandiassa sekä itäisimmässä osassa Eurooppaa. Muualla Euroopassa viikon keskilämpötila on lähellä tavanomaista maaliskuun alun tilannetta, Anna Latvala toteaa.

Viikon sademäärässä ei ole poikkeamaa suuntaan eikä toiseen Suomessa, mutta Etelä- ja Länsi-Euroopassa saattaa olla tavanomaista vähäsateisempaa.

– Kuukausiennusteessa sään ennustettavuus heikkenee jo selvästi, mutta korkeapaineen todennäköisyys kasvaa sekä Suomessa että myös muualla Euroopassa. Vilkas matalapainetoiminta voi siis heiketä Keski-Euroopassakin. Suomen kannalta säätilanne on jo hyvin epävarma, mutta jos korkeapaine toteutuu, niin tuohon aikaan vuodesta se tarkoittaa aurinkoisia ja ehkä lauhankin tuntuisia päiviä sekä kylmiä öitä.

Uudessa kuukausiennusteessa ei ole Suomeen enää 9. maaliskuuta alkavalle viikolle ajankohdalle tavanomaisesta säästä poikkeavia merkkejä.

– Pitkän ajan säätilastojen mukaan maaliskuun puolivälissä päivälämpötila on Suomen etelä- ja keskiosassa tyypillisesti lähellä nollaa tai suojan puolella, pohjoisessa vielä enimmäkseen pakkasella. Lumensyvyys on Suomessa usein suurimmillaan vasta maaliskuussa, Lapissa mahdollisesti vasta maalis–huhtikuun vaihteessa. Maaliskuu on siis valosta ja päivien lämpenemisestä huolimatta kuitenkin tilastollisesti melko talvinen kuukausi, Anna Latvala toteaa.