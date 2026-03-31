Säässä selvä käänne pääsiäisenä, lumisateet palaavat

Suomeen on pääsiäisen tienoille tulossa vaihtelevaa säätä, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala Forecan blogissa. Sateita tulee eri olomuodoissa, mutta ajoittain nähdään myös aurinkoa.

Ennusteen mukaan sää pysyy ajankohtaan nähden melko lauhana. Sateet voivat tulla vetenä tai räntänä. Osaan maata on luvassa lumisateita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Pääsiäisen tienoon sää on ajoittain sateista, mutta ajankohtaan nähden lauhaa. Aurinkoakin nähdään välillä, sanoo Forecan meteorologi Anna Latvala.

Viikonlopuksi Suomea lähestyy matalapaine lännestä, mutta sateiden tarkka ajoitus ja sijainti ovat vielä epävarmoja.

– Ainakin länteen ja paikoin etelään voi jo levitä lauantain aikana vesi-, räntä- ja lumisateita. Näillä näkymin itään ja pohjoiseen sateet yltävät viimeistään sunnuntaina eli pääsiäispäivänä, Latvala arvioi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Päivälämpötilat liikkuvat pääsiäisenä pääosin 4–10 asteessa etelässä ja keskiosassa, pohjoisessa viileämmässä. Ajokeli voi heikentyä erityisesti lumisateiden aikana.

– Ajokeli on pääsiäisviikonloppuna sekä pääsiäismaanantaina huono lumisateisilla alueilla, joten ennusteita ja sadetutkaa kannattaa reissussa seurata. Sateiden paikka ja ajoitus sekä olomuoto tarkentuvat lähipäivinä, Latvala sanoo.

Tämän hetken ennusteen mukaan sää jatkuu epävakaisena pääsiäisen jälkeenkin.