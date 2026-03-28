Maaliskuun sää on ollut poikkeuksellinen monilla mittareilla

Maaliskuusta on muodostumassa digitoidun mittaushistorian lämpimin, kertoo Foreca. Digitoitu mittaushistoria ulottuu vuoteen 1961 asti.

Tammi-helmikuu vietettiin Suomessa jäätävien pakkaskelien keskellä, mutta helmikuussa säätila muuttui käytännössä yhdessä yössä kylmän itätuulen vaihduttua lounais- ja länsivirtauksiin. Sen jälkeen maassa on päästy nauttimaan lähes tauotta tuntuvan leudosta kevätsäästä.

Jotain osviittaa poikkeuksellisuudesta antaa se, että kulunut maaliskuu on ollut yhtä lämmin kuin keskimääräinen huhtikuu vertailukaudella 1981–2010.

Kevät on siis tavallaan saapunut kuukauden etuajassa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että maaliskuun keskilämpötila voisi kohota ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa plussan puolelle. Se tarkoittaisi poikkeuksellisen aikaista alkua termiselle keväälle, eli ajanjaksolle, jolloin vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi nollan yläpuolelle.

Ennätyksellistä on ollut myös lumipeitteen hupeneminen.

Tällä hetkellä lumi on kadonnut lähes kokonaan maan etelä- ja keskiosista. Maa on paljas jopa Taivalkoskella ja Pudasjärvellä, mitä voidaan pitää ennennäkemättömänä. Pohjois-Savon ja Lapin joillakin mittauspisteillä on taas saavutettu 55–65 -vuotisen mittaushistorian pohjakosketus.

Esimerkiksi Nurmeksen Mujejärvellä lunta on tyypillisesti tähän aikaan vuodesta 80 senttimetriä lunta. Perjantaina kinoksia oli vain 12 senttimetriä.

Vaikka sää on lämmin, ei kuitenkaan kannata vielä huokaista helpotuksesta. Kevät saattaa nimittäin jarrutella tuloaan.

Ennusteissa onkin viitteitä siitä, että vaikka pääsiäisen alussa elohopea voisi kohota 15 asteeseen, saattaa pääsiäispyhien edetessä sää viiletä.

Laajaa tai pitkäkestoista talvisäätä ei kuitenkaan ole ennusteissa nähtävissä.