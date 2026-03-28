Ensi viikko alkaa poutaisena

Viikonloppuna mahdollisesti esiintyvät sateet painottuvat pohjoiseen, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen Forecan uutisessa. Lännestä leviää lumisateita Lappiin. Sateet muuttuvat osin vedeksi ja rännäksi, eikä uutta lunta odoteta juuri kertyvän maahan.

Erityisesti Länsi-Lapissa ajokeli voi olla huono tuulen ja lumipyryn vuoksi.

Maan etelä- ja itäosissa lauantai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila nousee näillä alueilla 8–12 asteeseen. Lauantai-iltana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Lämpötila laskee yöllä -3 ja +3 asteen välille.

Sunnuntaina sää selkeää lännestä alkaen, mutta idässä on pilvisempää ja paikoin esiintyy heikkoja vesisateita. Yöksi sää kylmenee ja koko maassa on pakkasta 0–10 astetta.

Alkuviikon sää on vaihtelevaa, mutta pääosin poutaista. Lämpötila pysyy ajankohtaan nähden leutona.

– Pääsiäisen lähestyessä ennusteen epävarmuus kasvaa huomattavasti, Salonen toteaa.

Salosen mukaan Pohjois-Atlantilla on syvenemässä matalapaine, jonka reitti on vaihdellut ennusteiden välillä.

– Se voi tuoda viikon puolivälin tienoilla sateita, mutta sen edellä Suomeen voi virrata hetkeksi lämpimämpää ilmaa. Näyttää kuitenkin siltä, että pääsiäisen alla tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta, jolloin viileämpää ilmaa voisi päästä virtaamaan Suomeen.