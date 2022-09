Huoli Moskovassa: Harkovan romahdus voi toistua etelässä

Länsimaiset asiantuntijat ovat seuranneet syyskuun aikana tiiviisti venäläisiä sotilasalan bloggaajia, jotka jakavat omia näkemyksiään Ukrainan sodan etenemisestä sadoille tuhansille seuraajilleen.

Tiukasta mediakontrollista huolimatta pääasiassa Telegramia käyttävien nationalistien viestintään ei ole tiettävästi puututtu, vaikka he ovat ajoittain esittäneet arvostelua maan sotilasjohtoa kohtaan. Monet venäläisbloggaajat ovat vaatineet maalta kovempia toimia ja liikekannallepanoa.

Rybar-kanava vakuutti hiljattain 800 000 seuraajalleen, että Venäjän asevoimien tilanne on huomattavasti parempi etelässä Hersonin alueella verrattuna pohjoisen Harkovaan, jossa Ukrainan joukot saavuttivat suuren läpimurron aiemmin syyskuussa.

Bloggaajan mukaan keskustelua on käyty erityisesti siitä, joutuuko Venäjä mahdollisesti vetäytymään Hersonin ja Zaporižžjan alueilta. Uuden 3. armeijakunnan vapaaehtoispataljoonia on siirretty venäläisjoukkojen tueksi.

– Joukkoja ei ole tosin tarpeeksi uusiin hyökkäyksiin leveällä rintamalinjalla. Mutta joukkojen määrä tietyillä alueilla on kolmin- tai nelinkertaistunut verrattuna tilanteeseen puolitoista kuukautta sitten, Rybar kirjoittaa.

Venäjällä on esitetty silti huolia siitä, että Ukrainan miesylivoima ja massiiviset asetoimitukset kääntäisivät alueen sotilaallisen tasapainon. Voennyi Osvedomytel -kanava vastasi Rybarin arvioon huomauttamalla, etteivät Venäjän tekemät rahalliset investoinnit Hersoniin vaikuta sotilaalliseen arvioon. Alueelle on suunniteltu tekaistua kansanäänestystä Hersonin liittämiseksi Venäjään.

Osa bloggaajista varoittaa mahdollisesta vetäytymisestä, jos tilanne kehittyy ”kriittisellä tavalla”. Venäjän asevoimia voisi tällöin kohdata samankaltainen romahdus kuin rintaman pohjoisosissa Harkovassa.

Wagner-palkkasotureihin liitetty Grey Zone -kanava toteaa ukrainalaisten lisänneen hyökkäyksiä Hersonissa asteittain jo toukokuusta lähtien. Ukrainan väitetään yrittävän suurhyökkäystä alueen takaisinvaltaamiseksi ennen kevättä 2023.

