Huoli psykiatrian sairaalapaikoista: Kehityssuunta on kestämätön

Suomessa kärsitään mittavasta mielenterveyspalveluiden hoitovajeesta, kirjoittavat Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin toiminnanjohtaja Tiina Puranen sekä Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset -FinFamin toiminnanjohtaja Päivi Kirjavainen Etelä-Suomen Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Hoidon heikko saatavuus, jatkuvuuden kohtaamat haasteet sekä kouriintuntuva pula osaavista ammattilaisista on heidän mukaansa johtanut tilanteeseen, jossa ammattilaisille kuuluva vastuu potilaista sysätään omaisten harteille.

– Tilanne on lisännyt merkittävästi mielenterveysomaisten kuormittumista, ja moni uupuu kohtuuttoman taakan alle, he kirjoittavat.

Erityisesti omaisia kuormittaa psykiatristen sairaalapaikkojen alasajo. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksestä käy ilmi, että kuluneen viiden vuoden aikana sairaalapaikkojen määrä on vähentynyt 41 prosenttia, ja 50 vuodessa jopa yhteensä 88 prosenttia.

– Myös hoitopäivien määrä on vähentynyt ja kesto lyhentynyt. Kehityssuunta on kestämätön, sillä paikkojen määrä on jo nykyisellään aivan liian vähäinen.Käytännössä hoitoon pääsyn pitkittyminen tarkoittaa, että sairastuneen tulee pärjätä kotona omin avuin, usein perheenjäsenen tai muun läheisen tuella, asiantuntijat toteavat.

– Hoitojärjestelmä olettaa usein automaattisesti, että omainen kantaa vastuun sairastuneesta läheisestään. Vaikka läheiset ovat tärkeä ja luonnollinen tukiverkko sairastuneelle, he eivät ole mielenterveystyön ammattilaisia.

Tällainen vaatimus on heidän mukaansa kohtuuton. FinFamin vuonna 2021 tekemän omaiskyselyn mukaan 71 prosenttia vastaajista koki vastuunsa sairastuneesta kasvaneen. Tämä lisää läheisten huolta, stressiä, uupumusta ja yksinäisyyttä. Myös omaisen riski sairastua kasvaa.

–Omaiselle tärkein tuki on, että sairastunut saa apua ja hyvää hoitoa ajoissa. Jo nyt on nähtävissä hyvinvointialueiden erilaisuus sekä lähtökohdiltaan vaihtelevat ja eri vaiheessa olevat palvelujärjestelmät.

Asiantuntijat peräänkuuluttavat seuraavalta hallitukselta tulevaisuuskestävää mielenterveyspolitiikkaa. Myös kansalaisten tasavertainen kohtelu on varmistettava, asuinpaikasta riippumatta.

Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy sekä tarpeenmukainen hoito ovat molemmat investointeja tulevaisuuteen, asiantuntijat muistuttavat.