Huolestuttava muutos rintamalla: Venäjän joukkojen etenemisessä tapahtui käänne

Pitkään melko staattisena pysyneellä Itä-Ukrainan rintamalla on nyt tapahtunut muutos, joka voi olla varsin vaarallinen puolustajan kannalta, arvioi puolalainen asiantuntija Konrad Muzyka.

Rochan Consulting -analyysiyhtiötä johtava Muzyka on perehtynyt Venäjän asevoimien toimintaan ja tullut tunnetuksi Ukrainan sodan kommentaattorina.

– Venäjä on käynyt Ukrainaa vastaan kulutussotaa, jossa muutokset tapahtuvat yleensä hitaasti – kunnes ne yhtäkkiä kiihtyvät, Muzyka sanoo X:ssä.

Rintamalta viime aikoina tihkuneiden tietojen perusteella Venäjä on lisännyt painetta esimerkiksi Pokrovskin alueella syöttämällä sinne valtavia määriä joukkoja. Ukraina on toistaiseksi pystynyt vastaamaan Venäjän mies- ja kalustoylivoimaan tehokkaalla lennokkien käytöllä. Venäjän lennokkisodankäynnin on kuitenkin arvioitu kehittyvän jatkuvasti. Muzykan mukaan puolustaja kärsii myös jatkuvasti miespulasta.

Konrad Muzyka on jakanut karttavertailun, jossa näytetään, miten vähän Venäjä on onnistunut valtaamaan Ukrainasta loppuvuoden 2022 ja tämän vuoden heinäkuun välisenä aikana järisyttävistä tappioista huolimatta.

Puolalaisen asiantuntijan mukaan tällainen kuva ei kuitenkaan kerro koko totuutta nykyisestä tilanteesta ja mahdollisesti käynnissä olevasta käänteestä.

– Pidän erityisen huolestuttavana sitä, että Venäjän joukot ovat edenneet yli yhdeksän kilometrin matkoja useilla hyökkäyssuunnilla. Mikä merkittävintä, Ukrainan puolustuslinjan yhtenäisyys näyttää murtuneen Pokrovskin suunnalla.

Muzyka myöntää, ettei noin kymmenen kilometrin eteneminen ole välttämättä itsessään operatiivisesti ratkaisevaa. Vastaavaa nähtiin esimerkiksi Venäjän kaapatessa Otsheretynen Donetskin alueella keväällä 2024.

Nyt Ukraina joutuu kuitenkin hänen mukaansa vastaamaan useisiin kriiseihin samanaikaisesti ja sirottelemaan rajallisia reservejä aiempaa laajemmalle alueelle.

– Tilanne on äärimmäisen vaarallinen ja voi heikentyä nopeasti, jos Venäjän joukot pystyvät käyttämään aukkoja hyväkseen ennen kuin Ukrainan vahvistukset (ja lennokit) saapuvat, Konrad Muzyka arvioi.

