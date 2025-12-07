”Hulluutta” – Ruotsissa riidellään valuutasta

Keskustelu kruunusta luopumisesta ja euroon siirtymisestä on kiihtynyt loppuvuoden aikana Ruotsissa. Kysymys jakaa kuitenkin yhä puolueita, myös Ruotsia johtavan oikeistoblokin sisällä.

Hallituspuolueista liberaalit ovat jo pitkään kannattaneet eurojäsenyyttä, ja lokakuussa moderaatteja johtava pääministeri Ulf Kristersson sanoi pitävänsä outona, jos eurosta ei käytäisi Ruotsissa keskustelua. Moderaatit seisovat Kristerssonin mukaan periaatteessa yhä myönteisen eurolinjansa takana, vaikka hän ei kysymystä täysin ajankohtaisena pitänytkään.

Euroa vuoden 2003 kansanäänestyksessä vastustanut keskustapuolue taas ilmoitti marraskuussa kannattavansa eurojäsenyyden hyötyjen selvittämistä. Päätöstä pidettiin oven raottamista myönteiselle eurokannalle, ja puolueen tuore puheenjohtaja Elisabeth Thand Ringqvist tiedetään euron kannattajaksi. Porvaripuolueeksi laskettu keskusta ei kuulu oikeistoblokkiin.

Huomiota on herättänyt myös Ruotsin tunnetuimpiin taloustieteilijöihin lukeutuvan Lars Calmforsin ilmoittautuminen euron kannattajaksi. Calmfors on Tukholman yliopiston emeritusprofessori, jonka johdolla laadittiin vuonna 1996 Ruotsin valtiollinen EMU-selvitys. Tuolloin Calmfors suositteli pysyttäytymään euron ulkopuolella.

Nyt valtiopäivien toiseksi suurin puolue, Kristerssonin hallitusta tukevat Ruotsidemokraatit kuitenkin tyrmää kruunusta luopumisen. Itsenäisestä rahapolitiikasta luopuminen olisi ”hulluutta”, puolueen johtava talouspoliitikko Oscar Sjöstedt sanoo Svenska Dagbladetille. Hallituspuolue liberaalien vaatiman pikaisen euroselvityksen edellytyksiä Sjöstedt pitää lähes olemattomina.

Liberaalien puheet eurosta turvallisuuspoliittisena kysymyksenä Sjöstedt tyrmää täysin.

– Väitteelle, että euro olisi kannanotto Venäjää vastaan, en anna mitään arvoa. Miten se, että Ruotsi luopuu omasta valuutastaan hyödyttää Ukrainan rauhanponnisteluja? Se tuntuu uskomattoman kaukaa haetulta.

Hallituspuolueista moderaatit ja kristillisdemokraatit kannattavat valuutanvaihdon hyötyjen ja haittojen selvittämistä, mutta eivät pidä asiaa kiireellisenä. Liberaalien puheenjohtaja Simona Mohamsson taas muistuttaa Ruotsidemokraattien aikaisemminkin tarkistaneen näkemyksiään, viimeksi Ruotsin Nato-jäsenhakemuksen yhteydessä.