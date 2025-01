”Hulluin video Los Angelesin paloista jonka olen nähnyt”

Kalifornian Los Angelesissa riehuu useita suuria maastopaloja, jotka ovat vaatineet ainakin 24 ihmisen hengen.

Paloja ruokkivat kuivuus ja voimakkaat tuulet, jotka ovat vaikeuttaneet sammutustöitä. Pahimmat palot ovat olleet Pacific Palisadesin ja Eatonin kanjonin alueilla, ja ne ovat tuhonneet tuhansia rakennuksia. Yli 100 000 ihmistä on evakuoitu kodeistaan.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu lentokoneesta kuvattu video, joka näyttää valtavan tulimyrskyn ilmasta käsin. Video on jutun alla.

– Tämä on hulluin video Pacific Palisadesin palosta jonka olen nähnyt, videon saatteeksi on kirjoitettu.

This is the most insane video of the Pacific Palisades Fire I’ve seen yet

📍 Los Angeles, California

My jaw just dropped…. pic.twitter.com/gR2KyvfxUz

— Wall Street Apes (@WallStreetApes) January 12, 2025