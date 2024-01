Huippututkijat suitsuttavat Suomen puolustuksen varautumista: Kaikkien pitäisi seurata esimerkkiä

Huippututkijoiden mukaan eurooppalaisten Nato-maiden pitäisi seurata Suomen esimerkkiä, kun Puolustusvoimat käynnistää laajoja toimia kriisi- ja sota-ajan huoltovarmuuden testaamiseksi.

– Suomi näyttää tuttuun tapaan tietä Euroopan puolustuksen vakavassa valmistelussa, toteaa ranskalainen pitkän linjan turvallisuuspolitiikan asiantuntija, professori Francois Heisbourg viestipalvelu X:ssä.

Suomessa Heisbourg tunnetaan erityisesti mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia arvioineen asiantuntijaryhmän jäsenenä. Selvitys valmistui vuonna 2016.

Puolustushallinto aikoo tarkastaa suomalaisten yritysten kanssa tehtyjä tuotantovarauksia. Asiasta kertoi Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen Helsingin Sanomille.

– Tältä näyttää oikeanlainen toiminta. Kaikkien eurooppalaisten Nato-maiden pitäisi seurata Suomen esimerkkiä, linjaa tunnettu amerikkalainen turvallisuuspolitiikan tutkija, professori Andrew Michta.

Michta toimii johtajana Atlantic Council -ajatushautomossa. Ennen tätä hän toimi muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina ja Yhdysvaltain laivastoakatemian professorina.

Tuotantovaraus tarkoittaa yritysten kanssa tehtyjä sopimuksia, joissa yritykset sitoutuvat tuottamaan poikkeusaikoina tuotteita tai palveluja maanpuolustuksen tarpeisiin. Sopimuksia on tehty yli tuhannen yrityksen kanssa.

Puolustusvoimat käynnistää koemielessä sota-ajan tuotantoon tarkoitetut linjat ja teettää osalla yrityksistä tuotantovarausten koe-eriä. Heiskasen mukaan tuotantolinjoja käynnistetään jo ensi kuussa.

Toimenpiteet eivät Heiskasen mukaan tarkoita siirtymistä sotatalousmoodiin, vaan tarkoitus on keskittyä koe-eriin ja varmistamaan, että yritykset toimivat myös poikkeusoloissa.

Puolustusvoimat on saanut viime vuosina lisävaroja kalustohankintoihin, ja sotatarvikkeiden varastot alkavat täyttyä. Ase- ja ammusvarastoja täytyy laajentaa, koska nykyiset eivät riitä kaiken varastoimiseen. Yhdysvaltojen kanssa solmittu DCA-sopimus mahdollistaa amerikkalaisen sotamateriaalin varastoimisen Suomessa.

– Lähdemme siitä, että osan sotamateriaalista pitää olla Suomessa, mutta kaiken ei pidä olla täällä, ettei se ole tulivaikutuksen alla. Myös omaa materiaalia suunnitellaan varastoitavaksi tukialueille, mikä tarkoittaa Ruotsia ja Norjaa, Heiskanen sanoo.

As usual, Finland shows the way in terms of seriousness in European defence preparations https://t.co/bAmv1F3RNX

This is what right looks like. All European @NATO allies should follow #Finland’s lead. https://t.co/BWIlkGLK0y

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) January 28, 2024