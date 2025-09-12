Huippututkijan mukaan meistä on tullut pehmeitä

Arvostettu amerikkalaistutkija Andrew Michta katsoo ”Venäjän lennokkihyökkäyksen” Puolaan osoittavan, miten merkityksettömiä Naton ja Euroopan turvallisuusrakenteiden pohjana olevista perinteisistä instituutioista on tullut.

Floridan yliopiston Hamilton Schoolin Strategian professori ja Atlantic Council -ajatushautomon vanhempi vieraileva tutkija Michta ei säästele X:n ketjussaan sanojaan lännen johtajista.

Hän toteaa seuranneensa Naton pääsihteeri Mark Rutten ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin lausuntoja Puolasta ajatellen, ettei Venäjän aggression tuomitsevalla retoriikalla ollut jälleen kerran mitään yhteyttä todellisuuteen. Hän luonnehtii puheita ”varjonyrkkeilyksi”.

– Lihavuus ei tarkoita voimaa. Länsi on menettänyt viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana paljon sen voimasta puolustaa itseään. Loputtomien väittelyiden, ajatushautomoiden paneelien ”sääntöperusteisesta maailmanjärjestyksestä” ja vakavien vakuuttelujen demokratian puolustamisesta keskellä eliittimme näyttävät heikoilta, muun muassa Yhdysvaltain laivastokorkeakoulun professorina aiemmin toiminut Andrew Michta toteaa.

– Rooma romahtanut siksi, että sen elintaso oli barbaareja korkeampi. Se romahti siksi, koska rajat olivat auki ja koska barbaareilla oli kirveet, joita ne tykkäsivät käyttää samalla kun roomalaiset väittelivät keskenään. Me häviämme, koska emme enää halua ottaa riskiä ja taistella, vaikutusvaltainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija jatkaa.

Andrew Michta sanoo meidän hokevan itsellemme, miten meillä on parhaat asevoimat ja kyvykkäin teknologia. Ympärilleen katsova huomaa kuitenkin Michtan mukaan totuuden.

Hän huomauttaa, kuinka Puolan tapaukseen reagoitiin Naton 4. artiklan mukaisilla ”konsultaatioilla”.

– Kukaan ei nostanut sormeakaan ja samalla onnittelemme itseämme siitä, että ”emme eskaloineet”.

Michta sanoo pelkuruuden ja myöntyväisyyspolitiikan kulkevan käsi kädessä.

– Olemme riisuneet kulttuurimme aseista vuosikymmeniä kestäneellä koulutuspohjaisella aivopesulla siihen pisteeseen asti, ettemme enää voi taistella sen puolesta, mikä on oikein. Meistä on tullut ruokaa saalistajille.

Professorin mukaan historiasta ei löydy yhtäkään esimerkkiä tilanteesta, jossa pelotevaikutus saataisiin rakennettua takaisin ilman, että otetaan riskejä ja taistellaan.

Hän jatkaa miettivänsä, mitä Moskovassa tai Pekingissä ajatellaan ”veltoista poliitikoistamme räätälöidyissä puvuissaan”.

– Miten me oikein saimme nämä hallinnoijat, jotka esiintyvät lännen johtajina?, Michta kysyy.

🧵Yesterday’s Russian drone attack against #Poland (attack, not “intrusion”) put a spotlight on how ineffective and increasingly irrelevant the legacy institutional framing that undergirds @NATO and Europe’s security has become. With each passing hour the cognitive gap grows. 1/9 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) September 11, 2025