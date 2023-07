Huippututkijan arvio: Vladimir Putin välttelee vaikeita päätöksiä

Wagner-ryhmän kesäkuisen kapinan jälkipyykki paljastaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin varovaisen ja lyhytjänteisen johtamistyylin. Näin sanoo arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti The Messenger-uutissivuston haastattelussa.

– Putin ei nykyään haluaa tehdä vaikeita päätöksiä. Hän ei todellakaan halua ottaa mitään riskejä. Se tarkoittaa, että hän valitsee aina vakauden lyhyellä tähtäimellä kun uskottavuuden pidemmällä aikavälillä.

Wagner-ryhmän ja sen johtajan Jevgeni Prigozhinin marssi Moskovaan päättyi yllättävään sopuun juhannuksena. Vaikka Putin oli jo ehtinyt julistaa Prigozhinin maanpetturiksi, annettiin Wagner-päällikölle mahdollisuus siirtyä Valko-Venäjälle. Prigozhinin todellinen olinpaikka ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat nyt runsaan spekulaation kohteena.

Aikaisemmista kovista puheistaan huolimatta Putin voi pitää suositun ja sosiaalisessa mediassa näkyvän Prigozhinin rankaisemista liian suurena poliittisena riskinä, Galeotti spekuloi. Presidentti on lisäksi kuvaillut Wagner-ryhmän sotilaita ”venäläisiksi patriooteiksi”. Putinin varovainen reaktio kapinaan ryhtynyttä Prigozhinia vastaan on herättänyt kritiikkiä Putinia yleensä tukevan eliitin keskuudessa, ja myös Ukrainan sotaa tukevien haukkojen keskuudessa kapinallisten päitä on vaadittu vadille.

Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä kapinan jälkipuinnin vaikutuksesta Putinin valta-asemaan ei kuitenkaan pidä tehdä, Galeotti toteaa. Venäläisessä mediassa tapaus on jo loppuunkäsitelty, hän kertoo.

– Maan kaukonäköinen johtaja vältti verenvuodatuksen. Prigozhin on myöntänyt olleensa tuhma poika, ja kaikki on nyt hyvin, professori kuvailee virallista versiota kesäkuun tapahtumista.

Vastineeksi henkensä säilyttämisestä Prigozhin on kaikesta päätelleen suostunut pysyttelemään nyt taka-alalla. Mies on pitänyt julkisuudessa poikkeuksellisen matalaa profiilia kapinan jälkeen, Galeotti toteaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettäkö Prigozhin olisi jatkossakin turvassa Putinin kostolta.

– Kun Putin puheessaan puhui petturuudesta ja selkään puukottamisesta, se tuntui aidolta. Hän ei ole anteeksi antavaa ja unohtavaa tyyppiä , Galeotti sanoo.