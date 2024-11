Huippututkija USA:n vaalituloksesta: Tämä tarkoittaa globalisaation loppua

Eurooppalaisten on poliittisesta kannastaan riippumatta syytä ymmärtää, kuinka olennaista murrosta Donald Trumpin paluu Yhdysvaltain presidentiksi merkitsee, nimekäs amerikkalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija, professori Andrew Michta toteaa X:ssä.

Historiallisista käännekohdista puhutaan hänen mukaansa usein liioittelevasti, mutta Trumpin uudelleenvalinta todellakin muuttaa suunnan, johon Yhdysvallat ja muu maailma ovat pitkään kulkeneet.

– Tämä valinta tarkoittaa uusliberalistisen talousparadigman ja globalisaation loppua, sillä vaikka valmistuksen ulkoistaminen kasvatti globaalia vaurautta ja teki Kiinasta tuotannollisen mahtimaan, se myös tuhosi Yhdysvaltojen tuotannollisen perustan ja heikensi sen keskiluokan asemaa, johtajana Atlantic Council -ajatushautomossa Washingtonissa toimiva Michta sanoo.

Vaikka kukaan ei pysty tällä hetkellä ennustamaan, millaiseksi uusi taloudellinen maisema muodostuu, on hänen mielestään selvää, että globalisaatio on tullut tiensä päähän ja että tuotantoketjut palautetaan Yhdysvaltoihin ja sen kumppanimaihin. Vaikka prosessi voi olla vaivalloinen, historiallinen vaalitulos antaa siihen vahvan mandaatin.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

Trumpin ensimmäistä presidenttikautta saatettiin vielä pitää jonkinlaisena poikkeamana, mutta hänen selvin luvuin toteutunut uudelleenvalintansa todistaa Michtan mukaan amerikkalaisen äänestäjäkunnan syvällekäyvästä muutoksesta.

– Kysymys on identiteettipolitiikan hylkäämisestä, hän sanoo.

– Yhdysvaltain kansa on jälleen kerran viestittänyt, että se asettaa meitä kansakuntana yhdistävät tekijät niiden edelle, jotka meitä erottavat. Tämä vahvistaa valtion ensisijaisena tehtävänä olevan turvata kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi – kaksi ydinasiaa, jotka eliittimme näytti unohtaneen, hän toteaa.

Trumpin uudella hallinnolla on Michtan mielestä pian historiallinen tilaisuus palauttaa USA:n teollisuus ja kilpailukyky sekä perinteinen käsitys siitä, että kova työ ja henkilökohtainen ansioituminen ovat amerikkalaisen unelman keskeisimmät tekijät.

Amerikkalaisten on taas keskityttävä siihen, mikä heitä kansakuntana yhdistää, eikä siihen, mikä heitä erottaa, Michta painottaa Yhdysvaltojen vaakunaan kirjattuun latinankieliseen tunnuslauseeseen ”E pluribus unum” viitaten.

– On myös muistettava, että vaikka demokratiamme ei ole täydellinen, se on paljon parempi kuin mikään sen vaihtoehdoista.

🧵This is a post mainly for my followers from Europe, but it also applies to others outside the United States: Please understand how potentially transformative Donald Trump's landslide victory is. Set your biases aside–whether from the left or the right–and consider this.1/9

