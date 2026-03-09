Huippututkija: USA ei ole käynyt tällaista sotaa 35 vuoteen

Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan käymä sota on toistaiseksi ollut ennen kaikkea erittäin laaja ilmaoperaatio, toteaa tunnettu ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Eliot A. Cohen.

Ilmaoperaatioissa keskeinen tavoite on aluksi lamauttaa vastustajan ilmapuolustusjärjestelmät. Sen jälkeen hyökätään ballististen ohjusten lavettien, droonien, merivoimien sekä hallinnon ja asevoimien johtorakenteiden kimppuun.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Cohen muistuttaa, että Yhdysvallat on yksi harvoista maista, joka kykenee toteuttamaan viikkoja tai kuukausia kestäviä ilmaoperaatioita. Tämänhetkinen operaatio on kuitenkin poikkeuksellinen:

– Yhdysvallat ei ole käynyt vastaavanlaista pitkäkestoista sotaa ilmasta käsin sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan, Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisen politiikan professori kirjoittaa The Atlanticin artikkelissaan.

Hänen mukaansa varsinkin laajat ilmaoperaatiot vaativat tarkkaa keskitettyä suunnittelua. Operaatioita koordinoidaan päivittäisillä lentotehtävämääräyksillä, joissa määritellään muun muassa koneiden lähtöajat, kohteille saapumisajat, tankkausreitit, kohteet ja aseistus. Varsinainen toteutus tapahtuu kuitenkin hajautetusti useiden eri lentokoneiden muodostamissa iskuosastoissa, jotka voivat muuttaa suunnitelmaa nopeasti tilanteen mukaan.

Teknologinen kehitys on muuttanut ilmasotaa merkittävästi. Nykyisin lähes kaikki aseet ovat täsmäaseita, droonit voivat tarkkailla kohteita tuntikausia ja satelliittivalvonta on huomattavasti tehokkaampaa kuin aiemmissa sodissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ja nyt operaatioon voidaan yhdistää myös muita pitkän kantaman aseita – risteily- ja ballistisia ohjuksia, miehittämättömiä järjestelmiä ja jopa taisteluhelikoptereita, Cohen sanoo.

Hän korostaa, että ilmaoperaation vaikutuksia on kuitenkin usein vaikea arvioida nopeasti. Esimerkiksi toisen maailmansodan pommitusten tuloksista kiistellään yhä. Pommitukset eivät aina romahduta vastustajan tuotantoa, mutta ne voivat pakottaa vihollisen käyttämään valtavia resursseja esimerkiksi puolustukseen.

Iranin sodassa on Cohenin mukaans viikon jälkeen nähtävissä joitakin seurauksia: Iranin ilmapuolustus on heikentynyt merkittävästi, sen ohjus- ja droonikyvykkyyksiä on heikennetty ja iskut johtoon ovat hajottaneet komentoketjua. Silti ilmaoperaation lopullinen vaikutus selviää vasta ajan myötä.