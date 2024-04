Huippukirurgilta suorat sanat: tämä on julkisen puolen heikoin lenkki

HUSin neurokirurgian osastonylilääkäri Miikka Korja ruotii X-ketjussaan julkista terveydenhuoltoa.

– Mitä tapahtuisi julkisessa terveydenhuollossa, jos se toteuttaisi yksityispuolen johtamisprinsiippejä? Se toimisi, vastaa Korja omaan kysymykseensä.

Hän on jakanut Mediuutisten jutun Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten lasten päivystyksestä. Jutun mukaan päivystyksessä virat ovat täynnä ja henkilöstö viihtyy. Avain tähän on se, että henkilökunta on saanut vapaat kädet suunnitella toimintaa.

– Julkisen puolen heikoin lenkki on johtamisjärjestelmä ja ylähallinto. Lisärahoitus ei tätä korjaa, Korja kirjoittaa.

– Ylähallinto kansoittunut suhmuroivilla poliitikoilla tai poliitikoiksi transformoituneilla terveysjohtajilla. Härskeimmillään valitaan osaamattomia tuttuja ”apujohtajiksi”.

– Työyhteisössä matala hierarkia. Meillä ei esihenkilöitä edes työryhmissä mukana vaan saimme itse suunnitella mallia. Meillä oli visio luoda paras lasten päivystys. Kaikki uuden kehittäminen lähtee edelleen henkilökunnasta, Korja siteeraa artikkelia.

– Johtajuus ruohonjuuritasolle. Siellä vastuukin, Korja sanoo.

Hänen mukaansa nykymalli on monelta osin tullut tiensä päähän.

– Johtoportaat ja johtamisjärjestelmä on saneerattava kiireesti. Muutoin jokaisen on siirryttävä yksityiselle ja rakennettava vakuutuspohjainen terveydenhuoltojärjestelmä. Huonoa ja osaamatonta johtamista ei tule enää hyväksyä, Korja kommentoi ketjussa.

