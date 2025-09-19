Huippukirurgi arvioi: Omalääkärimallissa hallintohimmelit katoavat

Suomessa on viime aikoina keskusteltu omalääkärimallista, jonka sanotaan parantavan hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.
Kokoomus on kannattanut mallin laajentamista jo pidemmän aikaa, ja ehdotus on saanut tukea monilta asiantuntijoilta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) totesi syyskuussa, että hallituksen varaamia Kela-korvausten kehittämisen määrärahoja voidaan käyttää omalääkärimallin jatkokehittämiseen.
Neurokirurgian erikoislääkäri Miikka Korja arvioi, että julkinen terveydenhuolto voidaan pelastaa vain lääkärien autonomiaa lisäämällä. Omalääkärimallissa hallintohimmelit katoavat, jolloin myös johtajia tarvitaan hyvin vähän.
Kirurgi viittaa Lääkärilehden artikkeliin, jonka mukaan ammatinharjoittaja voi katsoa jopa 17 potilasta päivässä. Omalääkärimallin sanotaan motivoivan ja johtavan siihen, että lääkäri ehtii näkemään potilaita enemmän kasvokkain.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella malli on edennyt alkuvaikeuksien jälkeen vauhdilla. Vuoden lopussa ammatinharjoittajamallin piirissä on jo yhdeksän lääkäriä.
Suomessa terveyskeskuslääkäri on perinteisesti katsonut vastaanotolla vain neljä tai viisi potilasta työpäivää kohden. Muissa maissa tavanomainen lukema on 10–20 päivässä.
Miikka Korjan mukaan viime vuosina yleistynyt ”etälääkäröinti” on lopulta tehotonta ja kallista.
Hän uskoo omalääkärimallin koituvan terveyshyödyksi koko yhteiskunnalle, kun ylimmän johdon tuottama ”hallintohumppa” vähenee. Korja muistuttaa lääkärien olevan työorientoituneita ja haluavan tehdä potilastyötä.
– Osaamattomien johtajien rakentamia himmeleitä riittää, Korja kirjoittaa X:ssä.
1/8: Vain johtajien korvaaminen lääkäreiden autonomiaa maksimoimalla voi pelastaa julkisen terveydenhuollon.
Omalääkärimallissa hallintohimmelit katoavat. Johtajia tarvitaan terveydenhuollossa hyvin vähän
”Ammatinharjoittaja katsoo jopa 17 potilasta/pvä”https://t.co/qNVAC62sSN
— Miikka Korja (@MKorja) September 18, 2025
7/8: ”Suomessa terveyskeskuslääkärillä on 3–5 vastaanottokäyntiä per päivä.
Suomessa on löydetty runsaasti selityksiä sille, että nämä määrät olisivat ok.
Ammatinharjoittajilla määrät pyörivät 5–12 vastaanotossa.”
➡️Ylimmän johdon tuottama hallintohumppa omalääkärimallissa📉
— Miikka Korja (@MKorja) September 18, 2025