Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ahveniston sairaalan käytävä Hämeenlinnassa. / LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Huippukirurgi arvioi: Omalääkärimallissa hallintohimmelit katoavat

  • Julkaistu 19.09.2025 | 10:39
  • Päivitetty 19.09.2025 | 11:24
  • Politiikka, Terveys
Ammatinharjoittajina toimivat lääkärit ehtivät nähdä monta kertaa enemmän potilaita työpäivän aikana.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomessa on viime aikoina keskusteltu omalääkärimallista, jonka sanotaan parantavan hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.

Kokoomus on kannattanut mallin laajentamista jo pidemmän aikaa, ja ehdotus on saanut tukea monilta asiantuntijoilta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) totesi syyskuussa, että hallituksen varaamia Kela-korvausten kehittämisen määrärahoja voidaan käyttää omalääkärimallin jatkokehittämiseen.

Neurokirurgian erikoislääkäri Miikka Korja arvioi, että julkinen terveydenhuolto voidaan pelastaa vain lääkärien autonomiaa lisäämällä. Omalääkärimallissa hallintohimmelit katoavat, jolloin myös johtajia tarvitaan hyvin vähän.

Kirurgi viittaa Lääkärilehden artikkeliin, jonka mukaan ammatinharjoittaja voi katsoa jopa 17 potilasta päivässä. Omalääkärimallin sanotaan motivoivan ja johtavan siihen, että lääkäri ehtii näkemään potilaita enemmän kasvokkain.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella malli on edennyt alkuvaikeuksien jälkeen vauhdilla. Vuoden lopussa ammatinharjoittajamallin piirissä on jo yhdeksän lääkäriä.

Suomessa terveyskeskuslääkäri on perinteisesti katsonut vastaanotolla vain neljä tai viisi potilasta työpäivää kohden. Muissa maissa tavanomainen lukema on 10–20 päivässä.

Miikka Korjan mukaan viime vuosina yleistynyt ”etälääkäröinti” on lopulta tehotonta ja kallista.

Hän uskoo omalääkärimallin koituvan terveyshyödyksi koko yhteiskunnalle, kun ylimmän johdon tuottama ”hallintohumppa” vähenee. Korja muistuttaa lääkärien olevan työorientoituneita ja haluavan tehdä potilastyötä.

– Osaamattomien johtajien rakentamia himmeleitä riittää, Korja kirjoittaa X:ssä.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)