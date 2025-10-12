HU: Vuokratalon häiriöt loppuivat yllättävällä ratkaisulla

Toistuvista järjestyshäiriöistä kärsinyt vuokrakerrostalo Helsingin Kalasatamassa saatiin rauhoitettua yllättävällä tavalla, kertoo Helsingin Uutiset.

Toistuvien häiriöiden takia osa asukkaista koki turvattomuutta, jonka vuoksi osa asukkaista muutti pois. Asuntoja vuokraava Juli Living on puuttunut ongelmiin varaamalla yhden vuokra-asunnoista vartijoiden käyttöön. Asunto toimii vartijoiden taukopaikkana, josta käsin he voivat myös seurata mahdollisia järjestyshäiriöitä.

Nykyään vartiointi vuokratalossa onkin ympärivuorokautista. Lisääntyneen vartioinnin lisäksi talon alaoven ovikoodeista on luovuttu, ja jatkossa rappukäytävään pääsee vain avaimilla. Lisäksi myös kellarivarastot lukitaan yöksi niin, ettei tiloihin ole pääsyä edes avaimilla.

Kyseiseen vuokrataloon on asennettu myös kameravalvonta yhteisiin tiloihin, kuten rappukäytäviin. Lisäksi alaoven murtosuojauksia on parannettu kerrostaloon tehtyjen murtovarkauksien takia.

Järjestyshäiriöt keskittyivät yhteen talon vuokra-asuntoon. HU:n mukaan asunto tyhjeni tämän vuoden maaliskuussa, pitkän häätöprosessin jälkeen. Häätöprosessin aikana vuokranantajalle selvisi myös, että asunnossa ei asunut henkilöä, joka oli sen vuokrannut. Kyseistä asunnon vuokrannutta henkilöä ei koskaan tavoitettu.

LUE MYÖS:

Yksi ihminen voi terrorisoida kokonaista kerrostaloa – Näissä tilanteissa häirikkö voidaan häätää