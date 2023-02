HU: Suomen korkeinta asuintaloa odottaa miljoonaremontti

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan Majakka-tornitalon asukkaat pelkäävät, että rakentamisen laadussa ilmenneet ongelmat koituvat heidän maksettavakseen, kertoo Helsingin Uutiset.

Taloyhtiö käy asianajotoimiston avulla neuvotteluja rakennusyhtiö SRV:n kanssa. Yhtiö on nostanut kanteen rakennusakaisen RS-vakuuden vapautumisen vastustamiseksi. Myös SRV on kertonut kanteen nostamisesta taloyhtiötä kohtaan. Kyse on miljoonista euroista.

Taloyhtiön mukaan korjaukset ovat välttämättömät. Mikäli SRV ei suorita korjauksia, on olemassa riski, että kulut jäävät osakkeenomistajien maksettavaksi.

HU uutisoi aiemmin, että Majakassa on esiintynyt erilaisia rakentamiseen liittyviä ongelmia, kuten julkisivun lämpölaajenemista ja rikkoutumista, sekä julkisivuelementtien paukahtelua. Julkisivuelementeistä osa on vaihdettu, mutta ongelmia on yhä. Korjatut elementit eivät ole kestäneet ja korjauksia joudutaan tekemään uudestaan. Asia ilmeni asukkaille isännöitsijän osakastiedotteessa.

Rakentamisen asiantuntijayrityksen mukaan korjauksien kustannusarvio on 8,4 miljoonaa euroa, joista suuri osa koostuu julkisivuremontista.

– Miksi Majakan asukkaiden pitäisi maksaa SRV:n oppimaksut, kun SRV harjoittelee Majakalla tornitalorakentamista. Tuntuu täysin kohtuuttomalta, talon asukas kritisoi Helsingin Uutisille.

SRV kertoo korjauskustannusten olevan merkittävästi alle tämän arvion.

– Olemme sitoutuneet tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Jatkamme asioiden käsittelyä asunto-osakeyhtiön hallituksen kanssa, SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Jorma Seppä kertoo HU:lle.