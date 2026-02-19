HU: Kauppakeskukseen ilmestyi rotta-ansoja

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan kauppakeskus Citycenteriin on ilmestynyt rotta-ansoja. Asiasta kertoo Helsingin Uutiset.
Kiinteistön omistavan Spondan viestintäpäällikön Anita Riikosen mukaan kauppakeskuksessa ja Kaivokadun tunnelissa ei ole havaittu rottaongelmaa. Hänen mukaansa ansat on tuotu ennaltaehkäisevästi lähialueella tehtyjen rottahavaintojen takia.
Helsingin yliopiston evoluutiobiologi Tuomas Aivelo ei pidä rottien näkymistä asemien tai kauppakeskusten yhteydessä poikkeuksellisena. Hänen mukaansa ansoja näkee asemilla ja kaupoissa, kunhan tietää mihin katsoa.
Hänen mukaansa tyypillisesti loukkuja näkee ulkotiloissa, kuten rakennusten seinustoilla.
– Ahtaissa ja pienissä tiloissa käytetään ihan klassisia pieniä loukkuja. Näitä olen nähnyt esimerkiksi ruokakaupoissa. Pienemmät loukut yleensä sidotaan kiinni johonkin kiinteään, ettei esimerkiksi kaupan hevi-osaston läpi juokse keskellä päivää rotta, joka on puoliksi loukussa kiinni, Aivelo toteaa HU:lle.
Aivelon mukaan esimerkiksi Asematunnelin rotta-ansat ovat tappavia. Loukku houkuttelee rotan sisään, tappaa sen sähkövirralla ja lopuksi kippaa raadon loukun sisällä olevaan astiaan.