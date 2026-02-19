HU: Kauppakeskukseen ilmestyi rotta-ansoja

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan kauppakeskus Citycenteriin on ilmestynyt rotta-ansoja. Asiasta kertoo Helsingin Uutiset.

Kiinteistön omistavan Spondan viestintäpäällikön Anita Riikosen mukaan kauppakeskuksessa ja Kaivokadun tunnelissa ei ole havaittu rottaongelmaa. Hänen mukaansa ansat on tuotu ennaltaehkäisevästi lähialueella tehtyjen rottahavaintojen takia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Helsingin yliopiston evoluutiobiologi Tuomas Aivelo ei pidä rottien näkymistä asemien tai kauppakeskusten yhteydessä poikkeuksellisena. Hänen mukaansa ansoja näkee asemilla ja kaupoissa, kunhan tietää mihin katsoa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen mukaansa tyypillisesti loukkuja näkee ulkotiloissa, kuten rakennusten seinustoilla.

– Ahtaissa ja pienissä tiloissa käytetään ihan klassisia pieniä loukkuja. Näitä olen nähnyt esimerkiksi ruokakaupoissa. Pienemmät loukut yleensä sidotaan kiinni johonkin kiinteään, ettei esimerkiksi kaupan hevi-osaston läpi juokse keskellä päivää rotta, joka on puoliksi loukussa kiinni, Aivelo toteaa HU:lle.

Aivelon mukaan esimerkiksi Asematunnelin rotta-ansat ovat tappavia. Loukku houkuttelee rotan sisään, tappaa sen sähkövirralla ja lopuksi kippaa raadon loukun sisällä olevaan astiaan.