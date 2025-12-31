HS:n verolaskelmille kritiikkiä – Binga Tupamäki: Ansiotuloverotus laskee kaikissa tuloluokissa

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki hämmästelee Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa Helsingin Sanomien uutisjuttua, jota hän pitää harhaanjohtavana.

Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina laskurin siitä, miten verotus muuttuu vuonna 2026. Tiedot muutoksista lehti kertoo keränneensä muun muassa Veronmaksajain Keskusliiton, Verohallinnon ja Keskuskauppakamarin tiedotteiden avulla.

Kuvituskuvana lehti käytti visualisointia, jossa näytettiin tulojen muuttuminen kolmella eri tulotasolla. Grafiikan mukaan 9 000 euroa kuukaudessa tienaavalla tulot kasvavat 1 010 euroa vuodessa, ja 3 600 euroa tienaavalla 140 euroa vuodessa.

Pienituloisella 1 600 euroa tienaavalla tulot kuitenkin tippuisivat visualisoinnin mukaan 20 euroa vuodessa. Tästä Tupamäki on eri mieltä.

– Useamman kerran törmännyt tähän virheellisten väitteiden kera. Siksi haluan nyt julistaa tämän kaikille kerralla selväksi. Totuus: ansiotuloverotus laskee kaikissa tuloluokissa, Tupamäki tiivistää.

Tupamäki kertoo, että loppusummaan laskettu veroluonteiset maksut ja kunnallis- ja kirkollisvero, mutta ei tietyistä verovähennyksistä luopumista.

– Eli tässä 20 euron tappiollisuudessa ei ole siis asioita, jotka liittyisivät tämän hallituksen verotustoimiin. Toisin kuin monet tätä kuvaa levittelemällä haluavat osoittaa, Tupamäki päivittelee.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja myöntää, että suuressa palkassa progression loiventuminen tietenkin tuntuu eniten. Hän huomauttaa, että on vaikeaa lähteä alentamaan 1 600 euroa kuukaudessa tienaavan verotusta, kun kyseinen henkilön veroprosentti valtiolle on nolla.

Näin esimerkiksi kuntaveron korotukset näyttäytyvät miinuksena kaikkien ansiotulossa, vaikka niillä ei ole hallituksen toimien kanssa mitään tekemistä. Kuntaveroakin tosin maksetaan vain siinä tapauksessa, että henkilö tienaa 18 600 euroa vuodessa, eikä muita ansiotuloja ole.

– Eli tämän kuvakkeen takana on paljon enemmän kuin ”hallitus leikkaa köyhiltä!”, Tupamäki linjaa.

– Jos haluaisitte neutralisoida tuon 20 euroa kuvakkeesta, niin pitäisi leikata sitten pakollisista sosiaaliturvamaksuista. Suhteellisuuden palauttamiseksi tuo summa on 1,67 euroa kuukaudessa.

Tupamäki päivittelee lopuksi visualisointia, jota hän kutsuu harhaanjohtavaksi.

– En voi lukijaa syyttää siitä että tuli aivan erilainen mielikuva pikaisesti juttua katsottuna, Tupamäki harmittelee.