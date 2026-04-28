HS: Turun telakalta on tilattu kaksi jättiristeilijää lisää

Meyerin telakka Turussa on Helsingin Sanomien mukaan saanut tilauksen kahdesta uudesta risteilyaluksesta. Kyse on samanlaisista Icon-luokan risteilijöistä, joita Turussa on rakennettu viime vuosina.
Nyt tilatun Icon 6:n on määrä valmistua kesällä 2029 ja Icon 7:n kesällä 2030.
Uudet tilaukset ovat osa telakan ja Royal Caribbeanin viime vuonna julkistamaa aiesopimusta.
– Telakka on hyvin kilpailukykyinen ja toimittaa maailman edistyneimpiä aluksia, Royal Caribbeanin toimitusjohtaja Jason Liberty sanoo HS:lle.
Yhtiöt eivät paljasta kauppasummia, mutta yhden Icon-luokan aluksen hinta voi kohota kahden miljardin euron tuntumaan.
Turun telakan valmistamat risteilijät lukeutuvat Suomen suurimpiin käynnissä oleviin teollisiin hankkeisiin. Telakka työllistää yli 2000 ihmistä ja alihankintaverkostossa yli 13000.