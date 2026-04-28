HS: Turun telakalta on tilattu kaksi jättiristeilijää lisää

Turun telakan risteilijät ovat Suomen suurimpia teollisia hankkeita.
Rakenteilla oleva Royal Caribbeanin Legend of the Seas risteilijä Meyer Turku Oy:n telakalla syyskuussa 2025. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Rakenteilla oleva Royal Caribbeanin Legend of the Seas risteilijä Meyer Turku Oy:n telakalla syyskuussa 2025. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Meyerin telakka Turussa on Helsingin Sanomien mukaan saanut tilauksen kahdesta uudesta risteilyaluksesta. Kyse on samanlaisista Icon-luokan risteilijöistä, joita Turussa on rakennettu viime vuosina.

Nyt tilatun Icon 6:n on määrä valmistua kesällä 2029 ja Icon 7:n kesällä 2030.

Uudet tilaukset ovat osa telakan ja Royal Caribbeanin viime vuonna julkistamaa aiesopimusta.

– Telakka on hyvin kilpailukykyinen ja toimittaa maailman edistyneimpiä aluksia, Royal Caribbeanin toimitusjohtaja Jason Liberty sanoo HS:lle.

Yhtiöt eivät paljasta kauppasummia, mutta yhden Icon-luokan aluksen hinta voi kohota kahden miljardin euron tuntumaan.

Turun telakan valmistamat risteilijät lukeutuvat Suomen suurimpiin käynnissä oleviin teollisiin hankkeisiin. Telakka työllistää yli 2000 ihmistä ja alihankintaverkostossa yli 13000.

