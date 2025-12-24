HS: Tarja Halonen ei kadu kuuluisaa kuvaa Vladimir Putinin kanssa

Presidentti Tarja Halonen ei kadu vuonna 2010 otettua kuvaa, jossa hän pitää Venäjän silloisen pääministerin Vladimir Putinin kättä Allegro-junan avajaismatkalla. Presidentti Halonen kommentoi kuvaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

– En minä sitä kuvaa kadu. Kuva näyttää siltä, miltä moderni media näyttää: kun kuvan irrottaa alkuperäisestä yhteydestään, siitä saa ihan mitä vain.

Presidenttinä vuosina 2000-2012 toiminut Halonen sanoo haastattelussa saaneensa osakseen ryöpytystä sosiaalisessa mediassa Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Presidentti ei omien sanojensa mukaan kuitenkaan aio ”siellä vaieta”. Hän toivoo, etteivät suomalaiset päättäjät joudu tulevaisuudessa samaan asemaan kuin hän Putinin suhteen. Venäjän tai muiden maiden johtoa ei kuitenkaan valita Suomessa, hän sanoo.

Halonen kommentoi HS:lle lyhyesti Suomen nykyistä ulkopolitiikkaa sekä tasavallan presidentti Alexander Stubbin roolia Ukrainan rauhanprosessissa. Stubbia Halonen kuvailee ”sosiaalisesti hyvin taitavaksi”, ja hän toteaa sympatisoivansa seuraajansa suhtautumista. Johtajien kahdenvälisten suhteiden merkitys on korostunut Donald Trumpin aikana, Halonen sanoo.

Presidentti Halonen täyttää jouluaattona 82 vuotta.