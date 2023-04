HS: Tällaisia vammoja sähköpotkulaudat aiheuttavat

Vuokrattavat sähköpotkulaudat aiheuttivat vuoden 2021 aikana yhteensä 446 HUS:in päivystyksessä hoidettua onnettomuutta, Helsingin Sanomat kertoo.

Sähköpotkulaudoilla tapahtuneille onnettomuuksille ei ole olemassa omaa diagnoosikoodia. Päivystyksessä kuitenkin päädyttiin pitämään erillistä ”tukkimiehen kirjanpitoa” kaikista tapauksista, joissa sähköpotkulauta on ollut onnettomuuden aiheuttajana.

Tapauksia ryhdyttiin kirjaamaan ylös, sillä päivystyksessä tapausten huomattiin lisääntyneen huomattavasti.

Osastonylilääkäri Arja Kobylin kertoo HS:lle, että tyypillinen sähköpotkulautaonnettomuudessa ollut on noin 20-30 -vuotias mies. Onnettomuuksia tapahtuu tyypillisesti viikonloppuisin ja yöaikaan. Alkoholilla on myös osuutta onnettomuuksiin. Karkean arvion mukaan joka toinen potilaista on ollut päihtynyt.

Ylivoimaisesti suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kesäaikaan. Todella harvassa tapauksessa potilas oli käyttänyt kypärää sähköpotkulaudalla ajaessaan.

Selvityksessä olleissa tapauksissa puolella potilaista vammat olivat pään tai kasvojen alueella. Enemmistö vammoista oli lieviä, mutta joukkoon mahtui myös aivoverenvuotoja ja vaikeita aivovammoja. Kolmanneksella oli murtumia raajoissa.

Joissakin tapauksissa on vaadittu myös leikkaushoitoa. HS:n haastattelema sähköpotkulautaonnettomuudessa ollut mies kertoo, että hänen leukaluunsa murtui onnettomuuden takia. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että törmäyksen seurauksena hänen yläleukansa oli irronnut sijoiltaan. Onnettomuudessa sattuneet vammat jouduttiin korjaamaan leikkaushoidolla ja hänen kasvoihinsa jouduttiin asentamaan sisäpuolelle titaanilevyt.

Sähköpotkulautoja verrataan usein polkupyöriin, mutta kaatumismekanismiltaan ne ovat kovin erilaiset. Laudalta kaadutaan erilaisen painopisteen vuoksi polkupyörää useammin suoraan eteenpäin. Sähköpotkulauta kaatuu myös huomattavasti herkemmin kuin polkupyörä.

– Ajattelisin, että tämä on se syy, miksi päävammoja tulee paljon, tapauksia tilastoinut lääkäri Henri Vasara arvelee HS:lle.

Sähköpotkulaudat ovat Suomen katukuvassa suhteellisen tuore ilmiö, eikä ihmisillä ole kertynyt niistä laajaa käyttökokemusta. Vasaran mukaan tämä näkyy myös päivystyksessä, johon tulee potilaita, jotka ovat lautaillessaan kohdanneet yllättävän häiriötekijän.

– Liukkaus, tai kuski on muuten menettänyt laudan hallinnan. Sitten törmätään johonkin.