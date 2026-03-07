HS: Tällaiset asunnot eivät mene kaupaksi edes sadan euron neliöhinnalla

Suomessa asuntoja myydään paikoin poikkeuksellisen halvalla hinnalla, kertoo Helsingin Sanomat.
Pirkanmaalla Virroilla sijaitseva kerrostalokolmio ei käy kaupaksi, vaikka pyyntihinta on 7 770 euroa. Asunnon neliöhinta on alle sata euroa.
Vuonna 1971 valmistunut asunto on ollut myynnissä noin vuoden. Myyjä kertoo, että kukaan ei ole käynyt katsomassa asuntoa.
Myynnissä olevien halpojen kerrostaloasuntojen määrä on hieman yli tuplaantunut kuudessa vuodessa.
Määrä on kuitenkin edelleen pieni. Etuovi-palvelun mukaan Suomessa on tällä hetkellä myynnissä noin 26 000 omistusasuntoa kerrostaloissa. Niistä alle sadassa hintapyyntö on 1 000–10 000 euroa.
Valtaosa halvoista asunnoista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Edullisia asuntoja löytyy kuitenkin myös muualta Suomesta.
Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen ei pidä halpaa hintaa itsessään ongelmana. Siihen liittyy kuitenkin ehtoja, jotka ostajan on ymmärrettävä.
– Tällainen kohde voi sopia, jos haluaa asua siinä itse. Pitää kuitenkin tietää alueen markkina- ja hintatilanne sekä tiedostaa, että asunnon jälleenmyytävyys voi olla hankalaa, Keskinen sanoo Helsingin Sanomille.
Keskinen muistuttaa myös, että syrjäisellä paikkakunnalla vuokralaisen saaminen asuntoon voi olla hankalaa.
Hänen mukaansa ostajan kannattaa myös tutustua tarkasti asuntoon ja yhtiöön liittyviin dokumentteihin ennen kaupantekoa.