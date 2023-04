HS: Uudesta sotalaivasta Suomen historian suurin – USA mukana kehittämässä

Suomi on jo yli vuosikymmenen ajan kehittänyt uutta monitoimikorvettia Itämeren alueiden partiointiin. Pohjanmaa-luokan alus tulee valmiestuessaan olemaan Suomen historian suurin sotalaiva. Yhdysvallat on ollut kehitysprosessissa tiiviisti mukana. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Ensimmäisen Pohjanmaa-luokan aluksen rakentaminen alkaa Rauman telakalla ensi syksynä. Laivoja on suunniteltu rakennettavan yhteensä neljä kappaletta, joista viimeinen toimitettaisiin Merivoimille vuonna 2029.

Kun uutta monitoimikorvettia lähdettiin suunnittelemaan 2010-luvun taitteessa, oli tämä ensimmäinen kerta, kun Suomi pääsi tiedonvaihdon lisäksi tutkimusyhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Yhteistyö liittyi muun muassa potkuritekniikkaan, jonka osalta USA on erityisen kiinnostunut jäissäkulkuominaisuuksista.

Kuten sanottua, uusi monitoimikorvetti tulee olemaan Suomen historian suurin sota-alus. Pituutta on 117 metriä ja laivan uppouma on kunnioitettavat 4300 tonnia. Tämä on yli kolminkertainen uppouma nykyisiin miinalaivoihin nähden. Alkuperäisen 1,2 miljardin kokonaiskustannuksen sijaan neljän Pohjanmaa-luokan aluksen arvioidaan nyt maksavan 1,45 miljardia euroa.

– Alusten koon keskeisiä vaikuttimia on se, että niillä pystytään ylipäätään operoimaan Itämeren olosuhteissa, toteaa hankepäällikkö, komentaja Pekka Hietakangas Merivoimien esikunnasta.

– Itämeri saattaa näyttäytyä monelle, joka ei merellä paljon liiku tai liikkuu vain saariston sisällä, hyvinkin seesteisenä merialueena, mutta sellainen se ei ole. Esimerkiksi ohjusvene ja miinalaivakin ovat joskus aika köykäisiä Itämeren olosuhteissa.

Pohjanmaa-luokka tulee olemaan varsin hyvin varusteltu alus. Sen aseistukseen sisältyy muun muassa ruotsalaisen Saabin 9LV-taistelujärjestelmä ja Torped 47 -kevyttorpedo, Saabin Tracfire RWX -konekiväärilavetit, israelilainen Gabriel-meritorjuntaohjus, suomalaisia merimiinoja, yhdysvaltalainen Evolved Seasparrow -ilmatorjuntaohjus sekä ruotsalainen 57 millimetrin Bofors-tykki.

Miehistöä uusiin aluksiin tulee 73 henkeä, joista 32 ovat varusmiehiä.